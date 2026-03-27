Gattuso cảnh báo Italy trước chung kết play-off World Cup

ItalyHLV Gennaro Gattuso cho rằng Bosnia & Herzegovina sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm và lối chơi khó chịu, hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho Italy trong trận quyết định vé dự World Cup 2026.

Ở lượt bán kết play-off tối 26/3, Italy thắng Bắc Ireland 2-0 trong 90 phút chính thức và hồi hợp chờ kết quả trận còn lại tại Cardiff. Xứ Wales mở tỷ số nhờ công cựu cầu thủ Man Utd Daniel James, trước khi tiền đạo 40 tuổi Edin Dzeko ghi bàn gỡ hòa ở phút 86 kéo trận đấu vào hiệp phụ rồi loạt luân lưu. Tại đây, Bosnia thắng 4-2 và trở thành đối thủ của Italy ở trận chung kết play-off.

Trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Bilino Polje (Zenica) vào ngày 31/3.

"Đó sẽ là bầu không khí rất nóng bỏng. Dù nếu phải đến Cardiff, tình hình cũng tương tự", Gattuso nói trong họp báo sau trận thắng Bắc Ireland. "Bosnia có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, trong khi Xứ Wales là đội bóng rất khác. Bosnia phòng ngự kín kẽ, trông chờ vào các tiền đạo, nên đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, tương tự những gì chúng tôi vừa trải qua".

HLV Gennaro Gattuso (giữa) hát quốc ca trước trận Italy thắng Bắc Ireland 2-0 ở bán kết play-off World Cup 2026 trên sân Gewiss, Bergamo, Italy ngày 26/3/2026. Ảnh: Shutterstock

Trên sân Azzurri d'Italia, Bergamo hôm qua, Italy gặp nhiều bế tắc trước Bắc Ireland. Bước ngoặt đến ở hiệp hai, khi Sandro Tonali tỏa sáng với cú sút xa mở tỷ số rồi kiến tạo để Moise Kean ấn định chiến thắng 2-0.

Gattuso thừa nhận Italy chịu áp lực lớn và mắc sai lầm chiến thuật trong hiệp một. "Không chỉ là áp lực, chúng tôi còn chơi sai ý đồ", ông phân tích. "Manuel Locatelli lùi quá sâu, khiến hệ thống bị xô lệch. Chúng tôi đáng ra phải kéo giãn tuyến giữa đối phương và tìm đến các tiền đạo, nhưng lại quá phụ thuộc vào những pha lên bóng biên".

Nhà cầm quân 48 tuổi cũng bất ngờ khi Bắc Ireland chơi kiểm soát bóng nhiều hơn dự kiến. "Sau khoảng 15-20 phút, chúng tôi mới nhận ra và điều chỉnh. Tâm lý và chiến thuật trong hiệp một đều không đạt yêu cầu", ông nói thêm.

Dù nổi tiếng nóng nảy, Gattuso cho biết đã cố giữ bình tĩnh ngoài đường biên: "Tôi khá điềm tĩnh trong hiệp một, dù không hài lòng. Sau giờ nghỉ, đội chơi tốt hơn. Đây là những trận đấu mà sức ép là rất lớn".

Gattuso cũng đánh giá cao quyết định chọn sân đấu nhỏ có sức chứa 21.000 chỗ ngồi tại Bergamo thay vì Giuseppe Meazza có sức chứa 75.923 chỗ ngồi tại Milan cho trận gặp Bắc Ireland. "Nếu thi đấu ở sân 70.000 chỗ, có lẽ 30% khán giả đã la ó ngay sau hiệp một. Tại đây, người hâm mộ ủng hộ và giúp các cầu thủ giảm áp lực đáng kể", ông bày tỏ.

Ba trận chung kết play-off khu vực châu Âu còn lại là Thụy Điển - Ba Lan, Kosovo - Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech - Đan Mạch. Cả bốn trận định đoạt vé vớt dự World Cup 2026 này đều diễn ra lúc 1h45 ngày 1/4, giờ Hà Nội.

4 trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu.

