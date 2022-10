Gấp rút thông tuyến quốc lộ 15D

Quảng TrịNgành giao thông bố trí 5 máy đào, chia hai mũi làm ba ca nhằm thông quốc lộ 15D dẫn lên cửa khẩu quốc tế La Lay trong 7 ngày.

Sáng 18/10, ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị, cho hay ngành đang thi công đồng thời tuyến tránh và tuyến chính quốc lộ 15D, mục tiêu nhanh nhất thông tuyến sau hai ngày quốc lộ 15D bị sụt lún.

Công nhân và xe máy huy động làm ba ca, chia làm hai mũi thi công đồng thời tuyến tránh và tuyến chính. Ảnh: Đức Thành

Ngành giao thông đưa ra phương án làm đường tạm rộng 5,5 m phía trên vết trượt sạt 6-8 m, kế hoạch là xong trước ngày 25/10. Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị thi công tuyến chính, nắn đường tránh khỏi khu vực sụt trượt, dài 100-120 m, hoàn thành trước 10/11.

Nhà chức trách chi trả 105 triệu đồng tiền đền bù đất cho người dân xã A Ngo, huyện Đakrông, để có mặt bằng khắc phục sự cố sụt lún quốc lộ 15D.

Theo đánh giá của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2, cung trượt có địa chất phức tạp, đang phát triển mạnh, trung bình mỗi ngày sụt sâu thêm 1-2 m, không thể bảo đảm giao thông tạm theo tuyến cũ.

Ngành giao thông Quảng Trị phấn đấu nối tuyến lên cửa khẩu La Hay trong 7 ngày. Ảnh: Đức Thành

Quốc lộ 15D là tuyến duy nhất nối từ nội địa lên cửa khẩu quốc tế La Lay để thông thương với 4 tỉnh nam Lào. Tuyến này cung đường ngắn, thuận lợi, mỗi ngày có khoảng 150-200 lượt xe chở hàng hóa và nhiều xe khách qua lại.

Theo Cục Hải quan Quảng Trị, sự cố sụt lún quốc lộ 15D ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế La Lay. Hiện có 60 phương tiện chở gỗ, than đá, sắn, than củi quá cảnh ách tắc tại cửa khẩu. Nhiều xe chở xăng dầu đậu đỗ ở nội địa do đường lên cửa khẩu gián đoạn.

Rạng sáng 16/10, quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay sụt lún dài 200 m, sâu 3-5 m, bị đẩy khỏi vị trí cũ khoảng 6 m. Đồn Biên phòng đã phối hợp với hai xã A Bung và A Ngo đóng đường lên La Lay.

Từ 19h ngày 13/10 đến 16/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Sơn Ca, Đà Nẵng mưa phổ biến 550-600 mm, Thừa Thiên Huế 250-550 m, Quảng Nam 100-400 mm, Quảng Trị 100-300 mm. Mưa lũ làm 10 người chết, trong đó Đà Nẵng 6, Quảng Nam 2 và Thừa Thiên Huế 2. Thiệt hại vật chất chưa được công bố.

Hoàng Táo