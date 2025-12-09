Gặp khó khi truy tìm ôtô làm đá rơi khiến du khách Nga tử vong

Lâm ĐồngKhông có camera và các tài xế đều phủ nhận khiến gần hai ngày truy tìm tài xế ôtô chở vật liệu làm đá rơi làm du khách Nga tử vong gặp khó khăn.

Tối 9/12, lãnh đạo xã Phan Sơn cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được người điều khiển ôtô làm rơi đá trúng nhóm du khách Nga trong xe du lịch khi qua đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B.

Đơn vị quản lý dự án nâng cấp quốc lộ 28B cũng xác nhận chưa tìm ra phương tiện gây tai nạn. Tổ thi công đã cung cấp danh sách 6 xe hoạt động trong khu vực cùng lộ trình di chuyển sáng hôm đó, nhưng tất cả tài xế đều phủ nhận liên quan. Công an chưa xác định được chiếc nào làm đá rơi.

Xe gặp nạn và lỗ thủng do đá rơi trên kính trước. Ảnh: Tư Huynh

Đại diện Ban quản lý dự án cho hay chưa thể khẳng định xe gây tai nạn thuộc nhóm thi công, bởi đoạn này còn nhiều xe vận chuyển vật liệu lên Đức Trọng và xuống Phan Sơn. Đơn vị đang phối hợp cơ quan điều tra để làm rõ.

Sáng hôm trước, xe dịch vụ 16 chỗ chở 11 du khách Nga từ Phan Thiết lên Đà Lạt. Khi qua đèo Đại Ninh, một cục đá từ ôtô chở vật liệu phía trước rơi xuống, xuyên mép kính trước (góc trên bên trái), trúng nhóm người ngồi phía sau tài xế. Hai du khách bị thương nặng vùng đầu.

Tài xế Trần Cao Minh Trí, 56 tuổi, ngụ Phan Thiết – người Việt duy nhất trên xe – lập tức quay lại hướng Bắc Bình, chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Nữ du khách 57 tuổi tử vong trên đường. Nam du khách còn lại được sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ở Phan Thiết tiếp tục điều trị.

Các xe thi công đèo Đại Ninh thuộc dự án nâng cấp cái tạo quốc lộ 28B, hồi tháng 3. Ảnh: Việt Quốc

Tiếp nhận thông tin, Trưởng công an xã Phan Sơn cùng 5 cán bộ đi dọc tuyến kiểm tra nhưng không tìm thấy dấu vết vì các phương tiện đã rời khỏi khu vực. Công an xã sau đó làm việc với các xe chở vật liệu thi công quốc lộ 28B, đồng thời trích xuất camera dọc tuyến, song chưa thu được dữ liệu hữu ích.

Xe dịch vụ chở đoàn khách lại không gắn camera hành trình, khiến việc truy tìm phương tiện gây tai nạn gặp thêm khó khăn.

Một kỹ sư tại công trường nhận định cục đá rơi có đường kính chưa đến 20 cm, không lớn. Tuy nhiên lực xuyên mạnh gây tử vong cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, vận tốc giữa hai xe nhiều khả năng rất cao.

Tư Huynh