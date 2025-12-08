Du khách Nga tử vong nghi do đá rơi từ xe chở vật liệu

Lâm ĐồngTảng đá lớn nghi rơi từ xe chở vật liệu thi công đèo Đại Ninh xuyên qua ôtô 16 chỗ chở đoàn khách Nga, khiến một phụ nữ 57 tuổi chết, một người bị thương nặng, sáng 8/12.

Khoảng 8h, ôtô du lịch biển số Bình Thuận cũ chở 11 khách Nga từ Mũi Né lên Đà Lạt theo quốc lộ 28B. Khi đến đoạn xã Phan Sơn, đèo Đại Ninh, một tảng đá lớn bất ngờ rơi từ xe ben chạy phía trước, xuyên xuống nóc xe.

Ôtô biển số Bình Thuận cũ chở đoàn du khách Nga gặp nạn sáng nay. Ảnh: Tư Huynh

Cú va đập khiến nữ du khách Nga 57 tuổi ngồi hàng ghế trước tử vong tại chỗ; một người khác bị thương nặng được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu. Tài xế Trần Cao Minh Trí may mắn thoát nạn.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thống, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận, cho biết ba nạn nhân trên xe được đưa vào viện. Người đàn ông đi cùng vợ có dấu hiệu chấn thương sọ não, diễn biến nặng, đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ở Phan Thiết. Người vợ bị thương nhẹ, được băng bó rồi xin chuyển sang điều trị tại phòng khám tư nhân. Thi thể nữ du khách tử vong đang được quàn tại bệnh viện để làm thủ tục liên quan tới người nước ngoài.

Đèo Đại Ninh qua xã Phan Sơn đang trong quá trình thi công. Ảnh: Việt Quốc

Nhận tin báo, công an xã Phan Sơn rà soát dọc tuyến song chưa xác định được vị trí tai nạn do xe nghi vấn đã rời đi. Lực lượng chức năng đang trích xuất camera, đồng thời mời các xe ben chở đá thi công trên đèo Đại Ninh đến làm việc để xác minh tài xế và phương tiện liên quan.

Quốc lộ 28B nối Bình Thuận cũ với Lâm Đồng đang thi công nâng cấp, lưu lượng xe chở vật liệu qua đèo Đại Ninh lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Tư Huynh