Gần nửa triệu hộ dân tại miền Trung bị mất điện vì ngập lụt

Nhiều hộ dân tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và các tỉnh miền Trung bị mất điện do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đến 12h ngày 29/10, có 444.335 khách hàng tại các địa phương bị mất điện. Trong đó, Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ này.

Huế hiện có 180.000 khách hàng, tương đương hơn một nửa hộ dùng điện trên địa bàn bị mất điện. Số này giảm gần 10% so với hôm qua. Cùng với đó, thành phố còn 1.283 trạm biến áp bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện. Số hộ bị ảnh hưởng chủ yếu tại 28 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố.

Trong khi đó, Đà Nẵng còn 230.899 khách hàng, tức trên một phần tư hộ dùng điện trên địa bàn bị cắt điện và 2.045 trạm biến áp phải ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn. Các khu vực bị ảnh hưởng trải rộng tại 58 xã, phường thuộc các địa bàn miền núi, ven sông và vùng trũng thấp.

Tại tỉnh Quảng Trị, tình hình cơ bản ổn định. Hiện chỉ còn khu vực xã Triệu Phong, với 240 khách hàng chưa có điện trở lại và 7 trạm biến áp đang chờ khắc phục sự cố. Riêng khu vực Quảng Ngãi còn trên 30.000 hộ tại 16 phường, xã bị ảnh hưởng, chưa có điện.

Cán bộ ngành điện đi kiểm tra tại các khu vực ngập sâu. Ảnh: PC Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, tổng công ty duy trì ứng trực 24/24h, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý sự cố tại các khu vực.

Ông Khánh cho biết đa số khu vực mất điện là do điện lực địa phương chủ động cắt để bảo đảm an toàn trong vùng ngập sâu. Các cơ sở y tế, hạ tầng thiết yếu (trường, viện...) sẽ là các khu vực được EVNCPC ưu tiên cấp điện trở lại khi nước rút.

Các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi đợt lũ "đặc biệt lớn". Lượng mưa 24 giờ qua tại Huế lập kỷ lục cao nhất lịch sử. Chính quyền và người dân Huế đã chủ động ứng phó hiệu quả nhờ hệ thống cảnh báo và thông tin kịp thời, minh bạch, giúp giảm thiểu thiệt hại.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đến sáng 29/10, mưa lũ làm 10 người chết, 5 mất tích. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, 5 huy động hơn 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với 335 lượt phương tiện giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Tại cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh thành miền Trung sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính phân bổ, hỗ trợ Huế 150 tỷ đồng, hai tấn lương khô. Tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Trị mỗi địa phương được hỗ trợ 100 tỷ đồng.

Phương Dung