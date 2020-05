Gần 92.000 người chết do nCoV ở Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm 900 người chết do nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên gần 92.000 trong hơn 1,5 triệu ca nhiễm.

Thêm 22.004 ca nhiễm nCoV tại Mỹ, tăng so với hơn 19.000 ca một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.548.830, theo thống kê của Worldometer. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận 91.873 người chết do nCoV, tăng 900 ca trong vòng 24 giờ và tăng nhẹ so với mức hơn 800 ca hôm qua. Gần 356.000 người nhiễm nCoV đã hồi phục

Tuy nhiên, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận thêm 759 ca tử vong trong 24 giờ qua, đánh dấu mức giảm ngày thứ hai liên tiếp sau hơn 800 ca một ngày trước đó. Cũng theo Johns Hokpins, 10.000 người chết do nCoV ở Mỹ chỉ sau một tuần.

Mỹ ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới nhưng tỷ lệ tử vong trên đầu người thấp hơn một số quốc gia như Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Italy và Thụy Điển.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho một người đàn ông ở bang New York, Mỹ tuần trước. Ảnh: AFP.

New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19 ở Mỹ, ghi nhận hơn 361.000 ca nhiễm và hơn 28.000 ca tử vong.

Theo phân tích của Đại học Massachusetts với 20 mô hình dịch tễ học, số người chết ở Mỹ có thể lên tới 112.000 ca tính đến ngày 6/6. Gần 11,5 triệu xét nghiệm đã được thực hiện ở Mỹ, ít hơn bình quân đầu người so với hàng chục quốc gia.

Hầu hết các bang Mỹ đang mở cửa lại theo từng giai đoạn. Maryland và Virginia mở cửa trở lại từ 15/5 trong khi Washington tiếp tục yêu cầu người dân ở nhà đến tháng 6 vì tình hình dịch tại đây không cải thiện. New York, New Jersey, Connecticut và Delaware sẽ mở lại bãi biển từ 22/5.

Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ 3.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế và người dân trước ảnh hưởng của Covid-19, nhưng các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố gói cứu trợ sẽ bị "khai tử" khi được đệ trình lên Thượng viện.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, sau khi khởi phát từ Vũ Hán hồi tháng 12/2019. Toàn cầu ghi nhận gần 4,9 triệu người nhiễm, gần 320.000 người chết và khoảng 1,9 triệu người đã bình phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua khai mạc hội nghị trực tuyến thường niên đầu tiên từ khi Covid-19 bùng phát, dự kiến chỉ tập trung vào các biện pháp đối phó đại dịch.

Huyền Lê (Theo AFP)