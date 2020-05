Gần 91.000 người chết do nCoV tại Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm 860 người chết do nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên gần 91.000 trong hơn 1,5 triệu ca nhiễm

Thêm 19.053 ca nhiễm tại Mỹ, giảm so với mức 22.726 một ngày trước đó, khiến số ca nhiễm cả nước tăng lên 1.526.826. Nước này hiện ghi nhận 90.973 người chết do nCoV, tăng 860 ca trong vòng 24 giờ và giảm mạnh so với mức tăng 1.097 hôm qua. Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất và chết chóc nhất thế giới.

New York, tâm dịch của Mỹ, ghi nhận 359.847 ca nhiễm và 28.325 ca tử vong, tăng lần lượt 1.749 và 191 trường hợp. Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng cảnh báo về khủng hoảng sức khỏe tâm thần do Covid-19, khẳng định không nên đánh giá thấp nguy cơ của vấn đề này.

Nhân viên y tế Mỹ vận chuyển bệnh nhân tại Trung tâm y tế Maimonides, Brooklyn, New York, hôm 17/5. Ảnh: AFP.

Hầu hết các bang Mỹ đang mở cửa lại theo từng giai đoạn. Maryland và Virginia mở cửa trở lại từ 15/5 trong khi Washington tiếp tục yêu cầu người dân ở nhà đến tháng 6 vì tình hình dịch tại đây không cải thiện. New York, New Jersey, Connecticut và Delaware sẽ mở lại bãi biển từ 22/5.

Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ 3.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế và người dân trước ảnh hưởng của Covid-19, nhưng đảng Cộng hòa chiếm đa số Thượng viện tuyên bố gói cứu trợ sẽ bị "khai tử khi đến Thượng viện".

Tổng thống Mỹ Trump đã khẳng định nước này sẽ vực dậy bất kể có vaccine Covid-19 hay không, song bày tỏ hy vọng sẽ có vaccine trước cuối năm nay. Trump nói Mỹ sẽ tiếp cận bất cứ loại vaccine nCoV nào, ngay cả khi Trung Quốc là nước đầu tiên phát triển được.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, sau khi khởi phát từ Vũ Hán hồi tháng 12/2019. Toàn cầu ghi nhận gần 4,8 triệu người nhiễm, gần 317.000 người chết và khoảng 1,9 triệu người đã bình phục.

Ngọc Ánh (Theo CNN/ WorldoMeter)