Gần 77.000 người chết do nCoV ở Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm hơn 2.600 ca tử vong do nCoV trong 24 giờ qua, nâng số người chết lên 76.864 trong gần 1,3 triệu ca nhiễm.

Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.290.242 ca nhiễm nCoV, tăng 32.191 ca so với hôm trước. Nước này cũng là nơi báo cáo nhiều người tử vong nhất vì nCoV với 76.864 ca, sau khi ghi nhận thêm 2.674 người chết trong 24 giờ qua.

New York, tâm dịch Covid-19 của nước Mỹ, ghi nhận thêm 409 ca tử vong do nCoV. Tổng ca nhiễm và tử vong ở New York hiện lần lượt hơn 337.000 và gần 26.000.

Dự kiến 44 bang của Mỹ mở cửa một phần vào ngày 10/5. Tình hình được cải thiện rõ rệt ở 16 bang, bao gồm Montana, New York và Colorado, nơi một số trường học đang dần mở lại.

Tuy nhiên mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn ở Minnesota và Puerto Rico, nơi ghi nhận ca nhiễm tăng 50% trong hai tuần qua. Các bang như Texas và Washington không bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng ca nhiễm vẫn tăng 10-50% mỗi tuần. Chỉ vài bang như California và Florida đang duy trì mức tăng số ca nhiễm ổn định.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân đeo khẩu trang bên ngoài bệnh viện NYU Langone trong đại dịch Covid-19 ở thành phố New York, Mỹ hôm 3/5. Ảnh: Reuters.

Theo mô hình lấy dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Mỹ có thể tăng 200.000 ca nCoV mới một ngày vào tháng 6, gấp nhiều lần mức khoảng 25.000 ca/ngày hiện nay, số ca tử vong cũng có thể tăng gấp đôi, lên khoảng 3.000 trường hợp/ngày.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục các bang mở cửa trở lại nền kinh tế. Các con số cũng nhấn mạnh thực tế rằng những rủi ro từ dịch bệnh vẫn tồn tại và có thể gia tăng nhanh khi các bang nới lỏng hạn chế.

"Mở cửa càng nhanh, thiệt hại về kinh tế sẽ càng được giảm nhưng thiệt hại về người sẽ tăng lên", Thống đốc New York Andrew Cuomo nói tại họp báo ở Manhattan hôm 5/5. "Sinh mạng con người là vô giá".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/5 thừa nhận Covid-19 tàn phá nước Mỹ hơn cả vụ khủng bố 11/9 hay trận tập kích Trân Châu Cảng trong Thế chiến II. Trump cũng cho rằng Covid-19 đáng lẽ đã có thể bị ngăn chặn ngay tại Trung Quốc. Bắc Kinh phản đối tuyên bố này của Trump, cho rằng Mỹ "ăn nói khó nghe".

Các quan chức y tế công cộng cảnh báo nếu không làm phẳng đường cong Covid-19 cũng như tỷ lệ lây nhiễm ở nhiều khu vực, hàng chục nghìn người Mỹ nữa sẽ chết khi các bang nới lỏng "cách biệt cộng đồng" và doanh nghiệp cũng rục rịch mở cửa trở lại.

Huyền Lê (Theo CNN, Worldometer)