Gần 61.000 người Mỹ chết vì nCoV

Mỹ ghi nhận hơn một triệu ca nhiễm nCoV và gần 61.000 người chết, trong bối cảnh Trump bày tỏ hy vọng mọi thứ sớm bình thường trở lại.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm nCoV tại Mỹ hiện nay là 1.037.526, tăng 25.926 ca trong 24 giờ qua. Số người chết cũng nâng lên 60.846 với 2.503 trường hợp mới. 120.433 người đã bình phục.

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với gần 23.000 người chết. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang này ghi nhận thêm 330 ca tử vong trong 24 giờ qua, thấp hơn so với 335 ca một ngày trước đó và chưa bằng khoảng một nửa con số hồi đầu tháng 4.

Nhân viên y tế bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ hôm 20/4. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Cuomo cho biết "tin không tốt" là số bệnh nhân mới nhập viện đã tăng nhẹ lần đầu tiên sau 12 ngày. Ông nói rằng số người chết vì nCoV ghi nhận trong một ngày vẫn "vô cùng cao" dù đã giảm. Thống đốc New York cũng vạch ra một số điều kiện cụ thể mà bang cần có trước khi bắt đầu mở cửa.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ đến Arizona vào tuần tới, chuyến bay đầu tiên sang địa phương khác kể từ khi phần lớn nước Mỹ phong tỏa vì Covid-19, thêm rằng ông cũng dự định sớm tới Ohio, một trong những bang chủ chốt trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.

Trump giải thích chuyến đi tới Arizona tập trung vào nỗ lực phục hồi kinh tế, không phải vận động tranh cử, bởi "còn quá sớm" để tổ chức những sự kiện đông đúc. Tuy nhiên, ông chủ Nhà trắng bày tỏ mong muốn nối lại các cuộc vận động càng sớm càng tốt.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành công nghiệp, Trump thể hiện sự lạc quan khi cho rằng nển kinh tế Mỹ sẽ sớm phục hồi sau những tổn thất nặng nề vì các biện pháp ngăn chặn nCoV. "Tôi muốn nền kinh tế phục hồi toàn diện dù có hay không có vaccine. Nhưng rõ ràng chúng ta phải chờ cho đến khi dịch bệnh biến mất. Nó sẽ bị xóa sổ", ông nói.

Ánh Ngọc (Theo AFP, NY Times)