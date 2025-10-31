Gần 5.000 nhà dân ở Hà Tĩnh, Quảng Trị bị ngập

Mưa lớn hai ngày qua khiến 5.000 nhà dân ở Hà Tĩnh và Quảng Trị bị ngập từ 0,2-0,5 m, nhiều tuyến đường sạt lở, hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến 1.340 hộ dân ở khu vực trũng thấp, ven sông suối tại các phường Sông Trí, Hoành Sơn và Vũng Áng, thuộc thị xã Kỳ Anh cũ, bị nước tràn vào nhà, ngập 0,3-0,4 m, một số nơi ngập sâu hơn nửa mét. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ngập 0,3-1 m, hơn 100 trường tạm nghỉ do nước tràn vào khuôn viên.

Nhà dân ở phường Vũng Áng ngập hơn nửa mét, trưa 31/10. Ảnh: Hùng Lê

Sáng 31/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 200 dân quân tự vệ hỗ trợ sơ tán hơn 1.000 hộ dân với 2.000 nhân khẩu ở vùng ngập sâu đến các nhà văn hóa, trường học tránh trú.

Đoạn đường ven biển giáp ranh xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh bị sạt lở, hàng nghìn khối đất đá từ taluy dương tràn xuống phủ kín mặt đường, khiến ôtô, xe máy không thể di chuyển. Lực lượng chức năng lập rào chắn, phân luồng và điều máy móc khắc phục.

Đến 12h30, khoảng một phần ba mặt đường đã được thông, cho phép phương tiện di chuyển tạm thời, dự kiến hoàn tất trong chiều tối.

Lực lượng chức năng dùng cano di chuyển các hộ dân sống ở vùng thấp trũng đi tránh trú, trưa 31/10. Ảnh: Hùng Lê

Tại Quảng Trị, mưa lớn hai ngày qua khiến hơn 3.500 hộ dân với hơn 11.000 người bị ngập 0,2-0,3 m, chủ yếu ở các xã Quảng Trạch, Lệ Thủy, Hải Lăng, Diên Sanh và Vĩnh Linh. Toàn tỉnh có 23 điểm sạt lở, nhiều điểm nằm ở Đakrông, Tà Rụt và khu vực biên giới La Lay. Hàng chục hecta hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập, nhiều tuyến đường hư hỏng nặng.

Sáng nay, chính quyền địa phương đã sơ tán gần 500 hộ dân với hơn 1.400 người khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng túc trực tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở. Bước đầu ghi nhận ba người chết, một người mất tích do mưa lũ.

Người dân ở Quảng Trị dùng máy cày đưa lúa đi tránh lũ. Ảnh: Thanh Sơn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ sáng nay đến hết đêm mai, tâm mưa chuyển ra khu vực Nghệ An - bắc Quảng Trị, lượng phổ biến 150-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Từ đêm nay đến hết đêm mai, nam Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa 100-250 mm, cục bộ trên 350 mm. Ngày và đêm 2/11, nam Nghệ An - Quảng Ngãi mưa 70-150 mm, cục bộ trên 300 mm. Mưa lớn ở Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 4/11.

Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến 5/11, các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có thể xuất hiện đợt lũ mới, đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An), Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) lên báo động hai đến ba, có sông trên báo động ba; hạ lưu sông Cả và sông La lên báo động một đến hai.

Đức Hùng