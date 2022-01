Gần 400 trạm y tế lưu động ứng phó Omicron

TP HCM duy trì 391 trạm y tế lưu động trên toàn thành phố dù số ca nhiễm mới đã giảm, nhằm sẵn sàng ứng phó với biến chủng Omicron.

Chiều 10/1, Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch, ngoài 391 trạm y tế lưu động này còn có 310 trạm y tế cố hữu ở mỗi xã, phường, thị trấn. 406 y bác sĩ quân y phụ trách 168 trạm lưu động, quân số có thể tăng hoặc giảm tùy tình hình dịch bệnh.

"Khi lực lượng quân y rút đi trước Tết Nguyên đán theo kế hoạch, các trạm lưu động vẫn duy trì hoạt động, không phải do F0 tăng mà để chủ động ứng phó với biến chủng Omicron", bà Mai nói.

Theo bà Mai, nhân sự để tiếp nhận các trạm y tế lưu động được thành phố huy động từ nhiều nguồn. Thứ nhất là nhân sự từ các bệnh viện sẽ được phân bổ cho 150 trạm lưu động.Thứ hai là vận động các bác sĩ mới tốt nghiệp các trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y dược TP HCM xung phong về trạm y tế. Với nhóm bác sĩ trẻ này Sở Y tế sẽ có tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cũng như cơ chế chính sách phù hợp đảm bảo hoạt động cho họ khi làm việc tại trạm lưu động.

Thứ ba là khoảng hơn 300 sinh viên năm thứ 5 và 6 của các trường y khoa trên địa bàn được huy động về làm tình nguyện viên hỗ trợ công tác thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân, chích ngừa, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngoài ra, UBND các quận huyện cũng sẽ bố trí sắp xếp nhân sự y tế trên địa bàn để vận hành trạm y tế lưu động, bao gồm nhân sự từ các trạm y tế cố định, y tế tư nhân, nhà thuốc, các hội đoàn đông y, chữ thập đỏ, tình nguyện viên... "Số lượng trạm lưu động cũng tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và số lượng F0 đang cách ly và điều trị tại nhà", bà Mai nói.

Quận 8 là địa phương vùng xanh liên tục trong 13 tuần thành phố thực hiện đánh giá cấp độ dịch. 4 ngày gần đây số ca mắc mới ghi nhận ở quận này giảm mạnh, chỉ còn dưới 20 trường hợp mỗi ngày; hai tháng qua không có trường hợp F0 tử vong trong cộng đồng. Quận vẫn duy trì 26 trạm y tế lưu động (gồm 7 trạm do quân y, 3 trạm do bệnh viện quận và 16 trạm do y tế tư nhân vận hành), ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch quận cho biết.

Ông Sang cho hay, biết trước 7 trạm quân y sẽ rút quân nên quận chủ động thành lập 16 trạm từ nhân sự là các lương y, bác sĩ tư nhân của quận, tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ... tại 16 phường để chăm sóc F0. Đồng thời, quận huy động 37 tình nguyện viên là F0 khỏi bệnh, tập huấn trên 300 nhà thuốc tư nhân cùng tham gia hỗ trợ trạm lưu động chăm sóc, quản lý F0 tại nhà để giảm tải cho các bệnh viện dã chiến và cơ sở cách ly tập trung.

Tổ quân y trạm y tế lưu động phường 11, quận Bình Thạn,h chuẩn bị đi lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn test nhanh cho người dân trong địa bàn ngày 23/8/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Về đảm bảo chính sách cho nhân sự tại các trạm y tế lưu động, Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết, nhân viên y tế được điều động từ các bệnh viện tới sẽ được hưởng lương và phụ cấp chống dịch; sinh viên tình nguyện được hưởng phụ cấp chống dịch. Bên cạnh đó còn khoản phụ cấp chi trả một lần theo Nghị quyết số 12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Những sinh viên tình nguyện chưa được nhận khoản này thì sẽ được chi trả đầy đủ.

TP HCM cũng đã ban hành kế hoạch chăm lo tết nguyên đán cho các đối tượng, trong đó có lực lượng phòng chống dịch, bệnh viện dã chiến, trạm y tế lưu động. Theo mức chi quy định thì mỗi trạm lưu động sẽ nhận một phần quà một triệu đồng; mỗi cá nhân nhận một triệu đồng.

Tính đến chiều 9/1, thành phố ghi nhận 508.502 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố. Hiện 4.602 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 91 trẻ em dưới 16 tuổi, 305 bệnh nhân nặng đang thở máy; 18 bệnh nhân cần can thiệp ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể). Trong ngày có 257 trường hợp nhập viện, 282 ca xuất viện, 19 ca tử vong.

Tổng số vaccine thành phố đã tổ chức tiêm là hơn 8 triệu mũi một và hơn 7,1 triệu mũi hai. Ngoài ra, có gần 3 triệu mũi ba đã được tiêm xong, gồm hơn 421.000 mũi bổ sung và hơn 2,5 triệu mũi nhắc lại.

Dự kiến hết tháng 1 thành phố sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm chủng mũi ba. Trong năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục tiêm cho người chưa đủ mũi cơ bản, mũi 3 cũng như tiêm vét cho những người chưa tiêm. Nhóm trẻ 5-11 tuổi đã được lên sẵn danh sách, dự kiến lượng vaccine, khi nào Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể sẽ được tiến hành tiêm chủng ngay, ông Nguyễn Hồng Tâm, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (HCDC) thông tin.

Thư Anh