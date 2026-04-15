Gần 200 trụ điện chắn giữa đường nối nút giao lớn nhất TP HCM

Dự án đường Nguyễn Thị Định nối nút giao An Phú và vòng xoay Mỹ Thủy (TP Thủ Đức cũ) sắp hoàn thành nhưng còn 200 trụ điện ở giữa mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Công trình nâng cấp đường Nguyễn Thị Định dài khoảng 2 km, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Đến nay, mặt đường đã gần hoàn thiện, song vẫn còn gần 200 trụ điện án ngữ giữa đường.

Người lái xe máy chạy bên cạnh hàng loạt trụ điện nằm giữa đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái sau mở rộng. Ảnh: Đình Văn

Nhiều trụ nghiêng ngả, phía trên dây điện và cáp viễn thông chằng chịt. Một số bó dây bị đứt, võng xuống thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đây là tuyến kết nối nút giao An Phú và vòng xoay Mỹ Thủy nên mật độ xe rất đông. Ở một số đoạn hẻm đổ ra đường lớn, xe máy phải len lỏi giữa các trụ điện.

Có tiệm bán đồ ăn tại đây, anh Hoàng Danh, 45 tuổi, cho biết từ sau Tết, khi mặt đường được mở rộng hai bên, hàng trụ điện bị "bỏ lại" giữa đường. Tại những đoạn khuất tầm nhìn vào ban đêm, thỉnh thoảng xảy ra va quẹt xe máy vào trụ điện, nên người dân phải đặt thêm thùng xốp, vật nhựa làm cảnh báo.

"Mở rộng đường đến đâu phải di dời trụ điện cùng lúc, chứ chậm thu hồi lưới điện như vậy rất bất tiện đi lại", anh Danh nói.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM cho biết dự án do Ban quản lý dự án phường Cát Lái làm chủ đầu tư. Theo quy trình, chủ đầu tư chịu trách nhiệm di dời trụ điện và xây dựng lưới điện mới để bàn giao cho ngành điện tiếp nhận.

Tuy nhiên, việc thu hồi hệ thống điện cũ đang vướng thủ tục bồi thường và hỗ trợ di dời hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị điện lực đã gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn tất hồ sơ để phối hợp thu hồi gần 200 trụ điện, đồng thời yêu cầu sơn phản quang để cảnh báo người đi đường.

Hướng tuyến đường Nguyễn Thị Định. Đồ họa: Hoàng Thanh

Tình trạng trụ điện nằm giữa đường từng xảy ra ở nhiều dự án giao thông tại TP HCM. Tháng 1/2026, hàng loạt trụ điện cũng nằm giữa làn đường Chu Văn An sau mở rộng và đến nay chưa được di dời. Trước đó, năm 2024, các dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, Dương Quảng Hàm và cầu Bà Hom cũng chậm tiến độ vì vướng di dời trụ điện.

Đình Văn