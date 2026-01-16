Loạt trụ điện giữa đường mới mở rộng ở nội đô TP HCM

Ngày 16/1, tuyến đường đã gần xong, một số đoạn đã được làm vỉa hè, bó vỉa. Tuy nhiên loạt cột điện nằm giữa đường gây khó khăn cho xe qua lại.

Dự án nâng cấp đường Chu Văn An từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Ngoài mở rộng mặt đường lên 23 m, công trình cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, giúp giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị khu vực.