Loạt trụ điện giữa đường mới mở rộng ở nội đô TP HCM

Ngày 16/1, tuyến đường đã gần xong, một số đoạn đã được làm vỉa hè, bó vỉa. Tuy nhiên loạt cột điện nằm giữa đường gây khó khăn cho xe qua lại.
Dự án nâng cấp đường Chu Văn An từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Ngoài mở rộng mặt đường lên 23 m, công trình cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, giúp giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị khu vực.
Ngày 16/1, tuyến đường đã gần xong, một số đoạn đã được làm vỉa hè, bó vỉa. Tuy nhiên loạt cột điện nằm giữa đường gây khó khăn cho xe qua lại.
Dự án nâng cấp đường Chu Văn An từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Ngoài mở rộng mặt đường lên 23 m, công trình cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, giúp giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị khu vực.
Bị ảnh hưởng nặng nhất là 600 m đoạn từ ngã tư Bình Hòa đến giao lộ với đường Phan Chu Trinh với khoảng 50 cột điện chưa di dời.
Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP HCM) cho biết dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng sau một năm thi công. Các hạng mục như thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng và thảm nhựa lớp một đã xong. Việc thi công cống hộp và thảm nhựa vướng cột điện, khiến công trình chưa thể thông xe cuối năm ngoái như kế hoạch.
Bị ảnh hưởng nặng nhất là 600 m đoạn từ ngã tư Bình Hòa đến giao lộ với đường Phan Chu Trinh với khoảng 50 cột điện chưa di dời.
Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP HCM) cho biết dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng sau một năm thi công. Các hạng mục như thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng và thảm nhựa lớp một đã xong. Việc thi công cống hộp và thảm nhựa vướng cột điện, khiến công trình chưa thể thông xe cuối năm ngoái như kế hoạch.
Cột điện ở đoạn giao với đường Phan Chu Trinh còn vướng gốc cây treo lủng lẳng, chưa được gỡ xuống.
Cột điện ở đoạn giao với đường Phan Chu Trinh còn vướng gốc cây treo lủng lẳng, chưa được gỡ xuống.
Một số đoạn, các bó dây điện sà xuống lòng đường, người dân gần đó phải gia cố bằng các thanh gỗ.
Việc di dời loạt cột điện chưa thực hiện được do vướng mắc giữa chính quyền và ngành điện. Cuối năm ngoái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (cũ) lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dời lưới điện với kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty Điện lực Gia Định không chấp thuận, chỉ thống nhất di dời và tái lập lưới điện sau khi công trình được bàn giao cho chủ sở hữu.
Một số đoạn, các bó dây điện sà xuống lòng đường, người dân gần đó phải gia cố bằng các thanh gỗ.
Việc di dời loạt cột điện chưa thực hiện được do vướng mắc giữa chính quyền và ngành điện. Cuối năm ngoái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (cũ) lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dời lưới điện với kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty Điện lực Gia Định không chấp thuận, chỉ thống nhất di dời và tái lập lưới điện sau khi công trình được bàn giao cho chủ sở hữu.
Hiện chủ đầu tư chờ hướng dẫn các sở ngành về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án di dời. Trong khi chờ, nhà thầu đã cho sơn phản quang, lắp đặt biển cảnh báo xe cộ.
Sau khi có hướng dẫn chính thức, đơn vị thi công sẽ tái lập lưới điện trong khoảng 50 ngày từ khi hoàn tất các thủ tục liên quan.
Hiện chủ đầu tư chờ hướng dẫn các sở ngành về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án di dời. Trong khi chờ, nhà thầu đã cho sơn phản quang, lắp đặt biển cảnh báo xe cộ.
Sau khi có hướng dẫn chính thức, đơn vị thi công sẽ tái lập lưới điện trong khoảng 50 ngày từ khi hoàn tất các thủ tục liên quan.
Ở đoạn giao với đường Nơ Trang Long, tủ điện và đèn giao thông vẫn nằm ở vị trí cũ khi đường chưa mở rộng. Đèn tín hiệu gần đó không sử dụng do chưa kết nối với hệ thống điện.
Ở đoạn giao với đường Nơ Trang Long, tủ điện và đèn giao thông vẫn nằm ở vị trí cũ khi đường chưa mở rộng. Đèn tín hiệu gần đó không sử dụng do chưa kết nối với hệ thống điện.
Toàn cảnh đường Chu Văn An đoạn mở rộng.
Toàn cảnh đường Chu Văn An đoạn mở rộng.
Vị trí đoạn đường Chu Văn An được mở rộng. Đồ họa: Đăng Hiếu
Vị trí đoạn đường Chu Văn An được mở rộng. Đồ họa: Đăng Hiếu
Quỳnh Trần