Gần 200.000 người nhập viện trong 9 ngày nghỉ Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, các bệnh viện tiếp nhận khoảng 550.000 lượt khám và cấp cứu, với gần 200.000 người điều trị nội trú.

Thông tin được Bộ Y tế nói sáng 3/2. Hiện, 131.600 bệnh nhân vẫn điều trị tại viện.

Trong thời gian này, các cơ sở y tế thực hiện gần 19.000 ca phẫu thuật, bao gồm hơn 3.300 ca cấp cứu do tai nạn, đón hơn 16.500 trẻ chào đời qua đỡ đẻ hoặc mổ đẻ. Có 2.224 trường hợp tử vong, gồm cả những ca qua đời trên đường đến bệnh viện và các ca tiên lượng tử vong xin về.

So với Tết Giáp Thìn 2024, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm 11% (hơn 24.000 ca), số ca tử vong giảm 28% (160 ca). Hiện còn hơn 5.000 bệnh nhân do tai nạn giao thông điều trị.

Theo TS.BS Phan Bá Hải, Bệnh viện Việt Đức, tuy số ca tai nạn giao thông giảm nhờ giảm thiểu sử dụng rượu bia, nhưng chấn thương sọ não vẫn chiếm tỷ lệ cao. Ngày trực 28 Tết, ekip phải mổ 9 ca chấn thương sọ não và chuyển 5 ca sang hôm sau, tăng so với cùng kỳ 2024.

Một bệnh nhân cấp cứu vào dịp Tết tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thảo My

Ngoài tai nạn giao thông giảm, số ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn pháo nổ, pháo hoa năm nay cũng giảm 24%; do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 50%, chưa ghi nhận ca tử vong. Bộ Y tế cũng ghi nhận 711 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia rượu, trong đó có 444 người phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Trong 9 ngày nghỉ, Bộ Y tế chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt, các dịch bệnh cũng không bất thường, được kiểm soát.

Lê Nga