Gần 500 người vào viện do tai nạn pháo nổ dịp Tết

Trong 6 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, có 456 người vào viện khám, cấp cứu tai nạn do pháo nổ, pháo hoa, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, không có ca tử vong.

Theo báo cáo của Bộ Y tế ngày 31/1, trong 6 ngày nghỉ Tết (25-31/1), có 456 ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, giảm 18% so với Tết năm trước và không ghi nhận ca tử vong nào. Riêng trong 24 giờ qua có 33 ca cấp cứu, trong đó 8 ca do vật liệu nổ tự chế.

So với cùng kỳ Tết năm ngoái, số ca khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa giảm 18%; còn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 49%.

Dù số ca giảm, thương tích do pháo vẫn rất nghiêm trọng, gây tổn thương nặng nề như mất ngón tay, mù mắt, thậm chí mất sức lao động. Điển hình là trường hợp bệnh nhân 16 tuổi ở Hà Nam nhập Bệnh viện Việt Đức do sử dụng pháo tự chế, dẫn đến chấn thương nặng và mất các ngón tay. Trong ba tháng cuối năm 2024, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 21 ca tai nạn do pháo nổ, hơn 50% trong số đó là trẻ em.

Tổng số ca khám và cấp cứu trong 6 ngày Tết đạt 478.069 người, với hơn 160.000 người phải nhập viện điều trị. Các y bác sĩ đã thực hiện 16.713 ca phẫu thuật, trong đó có 2.887 ca cấp cứu. Đáng chú ý, trong dịp này có 14.044 em bé chào đời.

Lê Nga