Gần 14.000 tỷ đồng đầu tư kết nối giao thông miền Tây

TP Cần Thơ triển khai hai dự án mở rộng quốc lộ 61C và làm đường kết nối Ô Môn – Giồng Riềng, tổng vốn gần 14.000 tỷ đồng.

Chiều 18/9, UBND TP Cần Thơ làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về hai dự án giao thông vừa được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 6. Mục tiêu nhằm hoàn thiện mạng lưới quốc lộ, đường liên tỉnh, đáp ứng nhu cầu vận tải, mở rộng không gian phát triển đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu. Hai dự án triển khai giai đoạn 2025-2030.

Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ, dự án nâng cấp quốc lộ 61C dài 37 km, quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, rộng 23-25 m. Tuyến đi qua bốn huyện, thành phố của Cần Thơ và Hậu Giang cũ, điểm đầu ở xã Nhơn Ái, điểm cuối tại xã Hỏa Lựu. Tổng vốn dự kiến hơn 5.179 tỷ đồng, trong đó vay Chính phủ Nhật Bản hơn 3.556 tỷ, còn lại là vốn đối ứng.

Quốc lộ 61C giai đoạn một dài 47 km, vốn 3.400 tỷ đồng, đưa vào khai thác năm 2012, hiện đã quá tải và xuống cấp.

Dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu gồm hai hợp phần.

Hợp phần 1là nâng cấp, mở rộng 10 km còn lại của quốc lộ 61C qua địa phận TP Cần Thơ, quy mô đường cấp III, rộng 23 m, điểm đầu giao quốc lộ 1 tại phường Cái Răng, điểm cuối cầu Trầu Hôi, giáp Hậu Giang cũ.

Hợp phần 2 sẽ xây dựng tuyến dài 25,5 km từ phường Ô Môn (Cần Thơ) đến xã Giồng Riềng (An Giang), quy mô 4 làn xe, rộng 20,5 m. Khi cầu Ô Môn bắc qua sông Hậu được xây dựng, tuyến này sẽ tạo trục dọc kết nối Đồng Tháp – Cần Thơ – An Giang, liên kết ba cao tốc: Hồng Ngự - Trà Vinh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Tổng mức đầu tư hai hợp phần là 8.780 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản hơn 5.700 tỷ, còn lại là vốn đối ứng.

Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết các dự án có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm, động lực của vùng.

