Gần 14.000 người thi công xuyên lễ ở sân bay Long Thành

Đồng NaiGần 14.000 kỹ sư, công nhân cùng 3.000 thiết bị làm việc xuyên lễ Quốc khánh 2/9 trên công trường sân bay Long Thành để sớm đưa dự án về đích.

Ngày 30/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư) cho biết tại hạng mục nhà ga hành khách – được coi là "trái tim" của dự án – liên danh nhà thầu đã huy động hơn 6.000 lao động, duy trì thi công 24/24h.

Đến nay, phần ngầm và bốn tầng kết cấu bêtông cốt thép của công trình đã cơ bản hoàn thành, nhiều khu vực bắt đầu xây thô, lát nền, ốp gạch. Nhìn từ trên cao, mái lợp hình "đóa sen" đã lộ diện.

Công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Thái Hà

Song song, các hệ thống thiết bị phục vụ vận hành nhà ga như xử lý hành lý (BHS), dẫn đậu tàu bay (VDGS), thang cuốn, thang bộ hành (ES/MW) đã được chuyển đến công trường, một số hạng mục đang lắp đặt.

Ở các gói thầu khác gồm giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nhiên liệu, hồ điều hòa, cấp điện, ga hàng hóa... hơn 3.200 công nhân cũng được bố trí làm việc xuyên lễ. ACV cho biết tất cả hạng mục được yêu cầu hoàn thành cuối năm nay, theo kế hoạch đề ra.

Công nhân thi công mái nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Thái Hà

Chủ đầu tư cũng bố trí đầy đủ lực lượng trực, giám sát, đảm bảo việc thi công diễn ra an toàn, chất lượng.

Dự án sân bay Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, công trình có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Riêng giai đoạn một dự kiến khai thác từ năm 2026 với khả năng đáp ứng 25 triệu lượt khách cùng 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Thủ tướng đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khánh thành sân bay vào ngày 19/12/2025.

Phước Tuấn