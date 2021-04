Gần 133 triệu ca Covid-19 toàn cầu, WHO chưa đồng tình với hộ chiếu vaccine

Thế giới ghi nhận gần 133 triệu ca nhiễm, gần 2,9 triệu người chết do nCoV, WHO chưa ủng hộ đi lại bằng hộ chiếu vaccine vì nhiều lý do.