Gần 10.000 khán giả đăng ký xem 'Light Up Viet Nam'

Sau hơn một tuần mở cổng tặng vé miễn phí đêm nhạc 'Light Up Viet Nam", ban tổ chức nhận gần 10.000 đơn đăng ký.

Đại diện ngân hàng - đơn vị tổ chức buổi diễn ngày 23/4 - cho biết gần 10,000 người đã nhận được thư mời xem trực tiếp qua email. Rất đông khán giả tiếp tục nhắn tin, gọi điện cho ban tổ chức và thực hiện các thao tác nhận vé miễn phí.

"Khả năng cổng phát miễn phí phải đóng sớm vì số lượng vé còn lại không nhiều. Nếu chưa kịp sở hữu 'giấy thông hành' check-in sự kiện, khán giả cần nhanh tay hơn. Với 5 phút tải app VPBank NEO, chọn mục 'săn vé' và làm theo các hướng dẫn, hệ thống sẽ tự động gửi vé mời dưới dạng QRCode đến hòm thư đã đăng ký. Chúng tôi rất vui khi được người yêu nhạc đón nhận", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Sân khấu đại nhạc hội Light Up Viet Nam dự kiến. Trước đó, VPBank từng thực hiện các đêm nhạc lớn, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Richard Clayderman hay Kenny G.

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 19h30 ngày 23/4 tại sân vận động Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM). Hà Anh Tuấn sẽ thể hiện các bản tình ca gắn với tên tuổi như Cứ thế, Tháng mấy em nhớ anh và liên khúc Cả một trời thương nhớ - Tháng tư là lời nói dối của em, song ca cùng Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà mang đến loạt hit Keep me in love, Em muốn anh đưa em về... Trong khi Tóc Tiên khuấy động sân khấu với Big girl don’t cry, Walk away và Em đã có người mới, Mỹ Anh - con út ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân - trình diễn các nhạc phẩm Real love và Yên. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Erik, Hoàng Dũng, GDucky...

Êkíp đang gấp rút dựng sân khấu dài 110 m, với tâm điểm là khối lập phương tạo hiệu ứng 3D, xung quanh là hình ảnh thành phố với những tòa tháp và bông hoa thịnh vượng bay trên không trung. Ban tổ chức đầu tư gần 700 đèn chiếu sáng tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp 2.000 m LED matrix và màn trình diễn pháo hoa tầm trung. Ngoài ra còn có 200 loa D&B AudioTechnik - một trong những hệ thống loa sân khấu chuyên nghiệp, đắt giá hiện nay.

"Mọi khoảnh khắc, màn trình diễn đều được tính toán kỹ lưỡng và giả lập trong môi trường 3D. Chúng tôi mong đem đến hiệu ứng choáng ngợp, tạo bữa tiệc thịnh soạn nhất cho khán giả", nhạc sĩ Huy Tuấn - đạo diễn âm nhạc - cho biết.

Ban tổ chức đang gấp rút dựng sân khấu tại sân vận động Gia Định.

Đại nhạc hội là dấu ấn quan trọng trong chiến dịch "Light Up Viet Nam" của VPBank. "Bên cạnh những hoạt động thắp sáng các tòa nhà biểu tượng khắp cả nước; trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì Covid-19; khám, chữa bệnh miễn phí cho tiểu thương nghèo nhiều tỉnh, thành... chúng tôi kỳ vọng sự kiện âm nhạc sẽ lan tỏa ý nghĩa của những giá trị thịnh vượng đến cộng đồng, từ đó khơi dậy khát khao chinh phục đỉnh cao mới trong mỗi người Việt trẻ", đại diện ngân hàng nói.

Vạn Phát