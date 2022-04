Hà Anh Tuấn và dàn sao dự đại nhạc hội

TP HCMHà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà Tóc Tiên, Mỹ Anh... sẽ trình diễn loạt hit trong đêm nhạc ánh sáng, công nghệ "Light Up Viet Nam", ngày 23/4.

Chương trình được tổ chức bởi VPBank, bắt đầu lúc 19h30 tại sân vận động Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM). Toàn bộ vé được tặng, miễn phí cho khách hàng và khán giả. Nhạc sĩ Huy Tuấn - đạo diễn âm nhạc - cho biết Light up Viet Nam tràn ngập bản mashup và collab, lấy ý tưởng từ sự giao thoa giữa thế hệ trẻ (với các đại diện gồm Hoàng Dũng, Mỹ Anh, GDucky, Erik) và giá trị thịnh vượng, vững bền (Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên).

Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn tham gia đại nhạc hội.

Theo đó, Hà Anh Tuấn thể hiện các bản tình ca gắn với tên tuổi như Cứ thế, Tháng mấy em nhớ anh và liên khúc Cả một trời thương nhớ - Tháng tư là lời nói dối của em, song ca cùng Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà mang đến loạt hit Keep me in love, Em muốn anh đưa em về... Trong khi Tóc Tiên khuấy động sân khấu với Big girl don’t cry, Walk away và Em đã có người mới, Mỹ Anh - con út ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân - trình diễn các nhạc phẩm Real love và Yên.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, sân khấu được thiết kế với hình tượng khối lập phương lớn, xung quanh là hình ảnh thành phố với những tòa tháp và bông hoa thịnh vượng bay trên không trung. Ban tổ chức đầu tư gần 700 đèn chiếu sáng tiêu chuẩn quốc tế, phủ toàn sân khấu rộng 110 m. Điểm nhấn chương trình là màn trình diễn ánh sáng sử dụng công nghệ Lighting show, kết hợp 2.000 m LED matrix và màn trình diễn pháo hoa tầm trung. Êkíp cũng chú trọng âm thanh, trang bị 200 loa D&B AudioTechnik - một trong những hệ thống loa sân khấu chuyên nghiệp, đắt giá hiện nay.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc.

Theo đại diện ban tổ chức, đêm nhạc là sự kiện giải trí quy mô lớn tại TP HCM, nhấn vào sắc màu lễ hội, cổ vũ mọi người lạc quan, vững vàng sau đại dịch. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho hay: "Đêm nhạc đậm yếu tố công nghệ, kỹ thuật, qua đó kể câu chuyện âm nhạc và nghệ thuật thị giác, góp phần đánh thức mọi giác quan".

Đại nhạc hội là dấu ấn quan trọng trong chiến dịch "Light Up Viet Nam" của VPBank. "Bên cạnh những hoạt động thắp sáng các tòa nhà biểu tượng khắp cả nước; trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì Covid-19; khám, chữa bệnh miễn phí cho tiểu thương nghèo nhiều tỉnh, thành... chúng tôi kỳ vọng sự kiện âm nhạc sẽ lan tỏa ý nghĩa của những giá trị thịnh vượng đến cộng đồng, từ đó khơi dậy khát khao chinh phục đỉnh cao mới trong mỗi người Việt trẻ", đại diện ngân hàng nói.

Sân khấu Light Up Viet Nam. Trước đó, VPBank từng thực hiện các đêm nhạc công nghệ ánh sáng, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Richard Clayderman hay Kenny G.

"Light Up Viet Nam hứa hẹn trở thành điểm nhấn, làm giàu thêm chuỗi âm nhạc VPBank Private Concert, VPBank Legend Concert... Hơn thế, trải nghiệm âm nhạc 'chất' là món quà tinh thần chúng tôi muốn tặng riêng thế hệ Gen Z", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Hiếu Châu