Gần 1 tỷ đồng giải thưởng cho bạn trẻ yêu công nghệ tại FPT Techday 2021

'Đấu trường công nghệ' trong khuôn khổ FPT Techday 2021 có tổng giá trị giải thưởng đến 1 tỷ đồng, dành cho học sinh THCS, THPT, sinh viên và bạn trẻ yêu công nghệ.

Sự kiện công nghệ lớn nhất năm FPT Techday 2021 của FPT sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào ngày 2 và 3/12 với nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề "Tái thiết toàn diện, bứt phá trong bình thường xanh" (Thrive in The Green Normal). Trong đó, sân chơi 'Đấu trường công nghệ' hằng năm là một trong ba yếu tố thu hút sự quan tâm của hàng nghìn bạn trẻ đam mê công nghệ, bên cạnh cơ hội trải nghiệm triển lãm và các phiên hội thảo chia sẻ về xu hướng công nghệ chuyên sâu.

'Đấu trường công nghệ'

'Đấu trường công nghệ' được tổ chức với hai nội dung thi đấu: Avengers Lockdown và Đấu sĩ Coder, dành cho các bạn trẻ từ 12 đến 25 tuổi, biết sử dụng một trong những ngôn ngữ lập trình sau: C#, C++, Java, Js, Go, Python. Tại đây, thí sinh vừa có cơ hội cọ xát, khẳng định năng lực công nghệ của bản thân vừa có thể nhận các giải thưởng với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng.

Trong đó, Avengers Lockdown sẽ mô phỏng trận chiến với Covid-19. Các đội thi sẽ lập trình các bot hóa thân thành "siêu anh hùng" có nhiệm vụ tham gia truy vết các ca lây nhiễm để khoanh vùng dịch, đưa đi điều trị, truy tìm người tiếp xúc để cách ly tập trung. Kết quả chung cuộc phụ thuộc vào số lượng người dân được cứu và vật phẩm tìm thấy. Mỗi đội chơi không quá 4 người, thi đối kháng với đối thủ để tìm ra đội thắng cuộc.

Đội chiến thắng sẽ nhận được 20 triệu đồng tiền mặt cùng một năm sử dụng tài nguyên AI, Cloud của FPT, trị giá 500 triệu đồng. Giải nhì và ba có phần thưởng lần lượt là 10 và 5 triệu đồng.

Nội dung Đấu sĩ Coder gồm ba bảng thi cho ba đối tượng học sinh THCS, THPT và sinh viên để tìm ra người có khả năng code nhanh và chính xác nhất đề bài từ ban tổ chức. Thí sinh tham gia các trận đấu sẽ code trên nền tảng CodeLearn để giải quyết một số bài toán do ban tổ chức đưa ra. 150 thí sinh có điểm số cao nhất vòng loại ở mỗi bảng đấu (bảng THCS, THPT và sinh viên) sẽ được sắp xếp vào một trong hai trận chung kết.

Giải thưởng ở phần này có giá trị đến 10 triệu đồng mỗi thí sinh (tùy theo từng bảng), cùng hai điện thoại iPhone 13 và hàng trăm phần quà hấp dẫn khác.

Trải nghiệm triển lãm công nghệ "Thành phố xanh thông minh"

Cộng đồng yêu công nghệ sẽ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm đầy đủ về một mô hình thành phố thông minh và an toàn trong dịch bệnh, bối cảnh mới bình thường xanh - "sống chung với đại dịch" tại hạng mục triển lãm công nghệ trên nền tảng trực tuyến.

Với chủ đề Thành phố xanh thông minh (Green Smart City), người xem có thể chứng kiến các hoạt động của chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và đời sống của cá nhân vận hành theo phương thức mới.

Trong đó, mô hình thành phố này xoay chuyển dựa trên nền tảng cốt lõi là công nghệ, thông qua các giải pháp, sản phẩm công nghệ. Từ đó, tái thiết lại hoạt động của lĩnh vực, tổ chức cá nhân - nơi mọi thứ sẽ được kết nối thông minh, chủ động quản trị, linh hoạt ứng phó và đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Thành phố Xanh Thông Minh (Green Smart City). Ảnh: FPT Techday 2021

Phiên hội thảo chuyên sâu về xu thế công nghệ

Hội thảo quy tụ hơn 50 diễn giả là lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước như ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT; ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc điều hành Sky Mavis; ông Lê Hồng Việt - Tổng giám đốc FPT Smart Cloud; bà Trần Thị Thanh Vân - Phó tổng giám đốc phụ trách Chuyển đổi số và Marketing của Goldsun Media Group; ông Yuichi Ui - chuyên gia Chiến lược Giải pháp và Kiến trúc đa đám mây của VMware...

Trong đó, ở phiên chuyên đề chính, ông Trương Gia Bình sẽ trình bày Sứ mệnh của công nghệ trong bình thường xanh - Công nghệ vị nhân sinh. Nội dung chính gồm: công nghệ cứu sinh mạng (chatbot AI hỗ trợ truy vết, tư vấn, thu thập thông tin các ca bệnh); công nghệ cứu doanh mạnh (FPT eCovax); công nghệ giúp bứt phá kinh tế (Việt Nam và trên toàn cầu) và công nghệ chỉ huy chống dịch.

Ngoài ra, các phiên hội thảo tập trung bàn sâu về các xu thế công nghệ và đưa ra các định hướng phát triển công nghệ tương lai như Blockchain, AI, Cloud... trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, ngân hàng hay sản xuất.

Nhật Lệ