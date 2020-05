Gần 1,6 triệu ca nhiễm nCoV ở Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm gần 21.000 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 1,6 triệu, trong đó hơn 93.000 người chết.

Số ca nhiễm và chết vì nCoV hiện nay của Mỹ lần lượt là 1.569.659 và 93.473, sau khi nước này ghi nhận thêm 20.829 ca nhiễm và 1.600 ca tử vong. 362.984 người đã bình phục, theo số liệu trên Worldometer, trang web cập nhật số liệu Covid-19 thời gian thực.

Cảnh sát đứng gác tại cổng Công viên Trung tâm ở thành phố New York, Mỹ, hôm 15/5. Ảnh: Reuters.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất toàn cầu, đứng đầu thế giới về cả số ca nhiễm và chết vì nCoV. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trên đầu người của nước này thấp hơn một số quốc gia như Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Italy hay Thụy Điển.

Tại New York, tâm dịch của Mỹ, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết bang ghi nhận thêm ít nhất 105 người chết vì nCoV trong một ngày qua, nói thêm rằng số ca tử vong mới "giảm đáng kể so với trước đây, nhưng vẫn còn rất cao". Tỷ lệ nhập viện và đặt nội khí quản đang giảm trên toàn bang. Trong khi đó, Thị trưởng New York Bill de Blasio cảnh báo các con số vẫn phức tạp và kêu gọi đề phòng.

Tất cả bang ở Mỹ hôm nay bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống nCoV được áp dụng từ vài tuần trước, bất chấp tỷ lệ ca nhiễm hàng ngày vẫn tăng tại một số khu vực. Tính đến 19/5, ít nhất 17 bang ghi nhận xu hướng gia tăng rõ ràng số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày, tăng ít nhất 10% trong 7 ngày qua, theo phân tích của Đại học Johns Hopkins.

Tổng thống Donald Trump hôm 19/5 cho biết ông đang xem xét việc cấm di chuyển từ Mỹ Latin đến Mỹ, đặc biệt là Brazil, vùng dịch lớn thứ tư thế giới hiện nay với gần 272.000 ca nhiễm và gần 18.000 người chết. "Tôi lo lắng về mọi thứ. Tôi không muốn mọi người đến đây rồi lây virus cho người dân của chúng tôi. Tôi cũng không muốn những người từ các nước đó bị nhiễm", ông nói.

"Bên cạnh đó, khi mọi người nói Mỹ đứng đầu về số ca nhiễm, đó là bởi chúng tôi xét nghiệm nhiều hơn bất kỳ đâu. Chúng tôi cũng là một quốc gia lớn hơn hầu hết các nước. Vì vậy, tôi không coi việc ghi nhận nhiều ca nhiễm là điều xấu, mà theo một số khía cạnh nhất định, đây là điều tốt vì nó có nghĩa là công tác xét nghiệm của chúng tôi tốt hơn", Trump nói thêm.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 5 triệu ca nhiễm, hơn 324.000 người chết và gần 2 triệu người bình phục. Tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới hôm qua, các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi "đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện" về phản ứng quốc tế với đại dịch, bao gồm việc điều tra WHO.

Ánh Ngọc (Theo Worldometers, CNN)