Gần 1.200 người Hà Nội mua sản phẩm Minh Chay

Sở Y tế Hà Nội chiều 3/9 cho biết xác định gần 1.200 khách hàng mua pate Minh Chay, trong đó gần 500 người chưa liên hệ được.

Theo danh sách khách hàng mà Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới - đơn vị sản xuất pate Minh Chay - cung cấp, từ ngày 1/7 đến 28/8 có 1.187 người ở Hà Nội mua sản phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã đã liên lạc được với 694 người, còn 493 người chưa liên hệ được.

Những người cơ quan chức năng đã liên hệ được báo cáo đã mua 850 lọ pate Minh Chay, 43 lọ ruốc nấm Heri, 88 lọ muối vừng bát bảo đặc biệt. Đến nay, họ đã sử dụng hoặc bỏ đi 685 lọ pate Minh Chay, 28 lọ ruốc nấm, 71 lọ muối vừng. Cơ quan chức năng chỉ thu hồi được 165 lọ pate.

Hai bệnh nhân bị ngộ độc hiện điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, chẩn đoán ngộ độc botulinum sau khi ăn pate Minh Chay. Hiện, người chồng còn phải thở máy, đã vận động nhẹ bàn tay, bàn chân. Người vợ mắt nhìn rõ, nói được khàn tiếng và vận động nhẹ.

Ngoài ra, 24 người khác sau khi ăn pate Minh Chay khoảng 1-3 ngày xuất hiện một số triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi chân tay, đau bụng, chóng mặt, tê bì chân, tay. Những người này đã được hướng dẫn đến cơ sở y tế khám và theo dõi sức khỏe tại nhà, khi cần thiết đến bệnh viện tái khám.

Lọ pate Minh Chay nhiễm độc tố botulinum. Ảnh: Nguyễn Chi.

Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội, tiếp tục đôn đốc Công ty Lối Sống Mới cung cấp đầy đủ danh sách khách hàng đã mua sản phẩm của công ty, gửi Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, để chuyển đến các tỉnh, thành phố phục vụ việc thu hồi và xử lý.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiếp tục điều tra, hướng dẫn người có tình trạng sức khỏe bất thường sau khi sử dụng pate Minh Chay, đến viện khám và điều trị. Công an thành phố Hà Nội thu thập thông tin phục vụ điều tra hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của công ty này.

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo những người đã ăn pate Minh Chay:

- Triều chứng ngộ độc xuất hiện sau ăn lần cuối 12-36 giờ, tối đa 8 ngày.

- Ăn pate Minh Chay quá 8 ngày mà không biểu hiện bất thường, là không bị ngộ độc.

- Ăn pate Minh Chay trong vòng 8 ngày chưa xuất hiện biểu hiện bất thường, cần bình tĩnh theo dõi. Khi có biểu hiện bất thường, tới ngay cơ sở y tế gần nhất khám và điều trị.

Công ty Lối Sống mới trụ sở tại Hà Nội, chuyên bán hàng online, khách hàng ở khắp cả nước. Ít nhất 10 bệnh nhân nhập viện tại TP HCM và Hà Nội, cư ngụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bình Dương...

TP HCM xác định được 1.290 người trên địa bàn mua 1.559 hũ pate Minh Chay qua kênh online, tuy nhiên mới thu hồi được 103 hũ, chưa đến 10% lượng bán ra.

Hiện chưa rõ tổng số sản phẩm do Công ty Lối Sống mới bán ra.

Lê Nga