Đề nghị điều tra pate Minh Chay gây ngộ độc

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý vụ việc Pate Minh Chay có độc tố gây ngộ độc cho nhiều người.

Văn bản do Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long ký ngày 1/9 đề cập việc sản phẩm pate Minh Chay của công ty Lối Sống Mới chứa vi khuẩn Clostridium botulinum, khiến nhiều người tại Hà Nội và TP HCM nhập viện do ngộ độc, với "các tổn thương nặng và kéo dài".

Cục đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh và xử lý vụ việc.

Theo thông báo của Cục, từ ngày 13/7 đến 18/8 xuất hiện rải rác nhiều tỉnh thành ít nhất 9 người nhập viện do ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay. Các bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở... Hầu hết bệnh nhân diễn tiến nặng phải thở máy, quá trình thở máy dự kiến đến hai tháng.

Thông tin đầu tiên về nghi ngờ ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum do Bệnh viện Bạch Mai nêu ra ngày 19/8. Một ngày sau đó, cơ quan an toàn thực phẩm kiểm tra cơ sở sản xuất pate Minh Chay tại Đông Anh, Hà Nội, và ra lệnh đình chỉ sản xuất. Mẫu pate nguyên hộp và pate do bệnh nhân ăn dở đều được gửi đi xét nghiệm, Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long cho biết.

Ngày 28/8, Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia và Viện Y tế công cộng TP HCM đều công bố kết quả cho hay các mẫu pate Minh Chay nguyên hộp chứa vi khuẩn nói trên. Đây là loại vi khuẩn yếm khi tạo độc tố botulinum - loại độc cực mạnh gây tác động vào đầu dây thần kinh khiến liệt cơ, có thể dẫn đến chết người.

Cục An toàn thực phẩm, ngày 29/8, công bố cảnh báo khẩn về pate Minh Chay, yêu cầu công chúng ngừng sử dụng mọi sản phẩm của công ty Lối Sống Mới, thu hồi các sản phẩm.

TP HCM đã xác minh gần 1.300 khách hàng mua gần 1.500 hộp pate Minh Chay, mới thu hồi được khoảng 10% số sản phẩm. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban An toàn thực phẩm thành phố, lo ngại nếu người mua vứt bỏ sản phẩm không đúng cách, sẽ tạo nguy cơ mới về lây nhiễm, đồng thời kêu gọi mọi người thu hồi tại các điểm quy định đã công bố.

Đại diện nhãn hàng Minh Chay, trên trang web công ty, thừa nhận thông tin pate gây ngộ độc là chính xác, xin lỗi người tiêu dùng và kêu gọi những người đã mua hàng thực hiện việc thu hồi sản phẩm.

Botulinum là độc tố mạnh nhất thế giới, có thể gây chết người chỉ với liều lượng rất nhỏ. Độc tố thường được sinh ra trong môi trường bị nhiễm vi khuẩn, yếm khí và nhiệt độ thích hợp. Các ca ngộ độc từng xảy ra với thức ăn chế biến, đồ hộp. Vi khuẩn bị tiêu diệt nếu đồ hộp được đun nấu lại ở nhiệt độ 100 độ C.

Việt Nam hiện không có huyết thanh kháng độc, phải nhập từ nước ngoài. Các bệnh nhân phần lớn được điều trị hỗ trợ thở máy, thay huyết tương, kháng sinh và tập luyện vật lý trị liệu. Trong số 9 người nhập viện ở Hà Nội và TP HCM, 5 người đã ra viện sau nhiều ngày phải thở máy.