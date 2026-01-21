Game thủ Việt gây chú ý khi 'xây' Ninh Bình trong Minecraft

18 thành viên đội Việt Nam mô phỏng các địa danh nổi tiếng như Hành Cung Vũ Lâm, Tuyệt Tình Cốc của Ninh Bình trong game Minecraft, đạt điểm cao nhất tại cuộc thi xây thế giới ảo.

Nhóm game thủ Việt Nam tái hiện Ninh Bình trong game Minecraft để tham gia cuộc thi "MrBeast World Wide Building Challenge" (Thử thách Xây dựng Thế giới của MrBeast) do MrBeast (Jimmy Donaldson, người Mỹ) - YouTuber giàu nhất thế giới theo ước tính của Forbes tới năm 2024, tổ chức từ giữa tháng 10/2025.

Đội Việt Nam tranh tài với nhiều đội ngũ "builder" (người xây dựng chuyên nghiệp trong game) từ nhiều nước trên thế giới. Mỗi đội có hai tuần để xây dựng công trình nổi bật ở quốc gia mình trong game Minecraft và bốn thành viên trong nhóm MrBeast sẽ chấm điểm trên thang 10. Theo công bố kết quả cuộc thi ngày 18/1, đội Việt Nam giành giải nhất với 38,5/40 điểm, vượt qua các đối thủ mạnh từ Mỹ, Argentina, Hà Lan, Anh.

Hành Cung Vũ Lâm được nhóm game thủ tái hiện. Ảnh: NVCC

Minecraft là một trong những trò chơi điện tử bán chạy nhất lịch sử, thường được ví như "Lego kỹ thuật số". Trong game, người chơi sử dụng các khối lập phương để xây dựng mọi thứ, từ nhà cửa đến những kỳ quan thiên nhiên hay công trình kiến trúc.

Nhóm Việt Nam gồm 18 thành viên từ các đội độc lập, được dẫn dắt bởi đội trưởng NejiVN - chịu trách nhiệm lên ý tưởng và quy hoạch bản đồ (phân chia các khu đất để thành viên xây công trình). Ban đầu, ban tổ chức gợi ý nhóm Việt Nam có thể xây vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, cả nhóm loại ý tưởng này vì vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc.

Sau hai ngày thảo luận, nhóm đã chọn Ninh Bình với những địa danh gồm Hành Cung Vũ Lâm, Tuyệt Tình Cốc, Tràng An, Tam Cốc, núi Ngọa Long, chùa Bái Đính, đền Suối Tiên. Do giới hạn của bản đồ và thời gian trình bày khoảng 10 phút, nhóm không thể tái hiện chính xác vị trí các địa điểm. Vì thế, các điểm được gom sát nhau, quy hoạch thành 8 khu.

Nhóm cũng "xây" kỹ phần nội thất. Quán phở, tái hiện tựa game "Quán phở của anh Hai" nổi tiếng năm 2025, cũng được đưa vào để tạo điểm nhấn. Ngoài ra, nhóm còn tái hiện điện thờ Tam Thế Phật bên trong chùa Bái Đính.

"Thật khó tin, cách họ làm những chi tiết này quá sức tưởng tượng", nhóm của MrBeast bình luận khi tham quan công trình. Các chi tiết về thiên nhiên được đánh giá tốt hơn tất cả công trình của những nhóm khác với quy mô lớn hơn.

Khi chấm điểm, MrBeast chấm 10/10 còn ba thành viên còn lại chấm lần lượt 10, 9 và 9,5 - tổng 38,5 điểm. Riêng video MrBeast đánh giá phần thi của đội Việt Nam nhận 12 triệu lượt xem sau hai ngày.

Ở phần bình luận, nhiều người dùng nước ngoài cũng dành lời khen cho công trình Ninh Bình trong game. "Công trình của Thổ Nhĩ Kỳ ấn tượng nhưng phải nói rằng những game thủ Việt Nam đã làm tốt hơn", Deniz, người dùng Thổ Nhĩ Kỳ, nói.

"Cách họ tái hiện những kiến trúc đền chùa và cả hồ sen chân thật đến nỗi tôi có thể tưởng tượng bên ngoài nơi này đẹp thế nào", người dùng Legend chia sẻ.

Lương Sinh Quân (ShunnYCiM), 22 tuổi, người đảm nhiệm xây khu dân cư Tam Cốc, hy vọng qua game này bạn bè quốc tế chú ý và tìm đến du lịch Ninh Bình nhiều hơn.

Người Việt xây Ninh Bình trong game MrBeast và ban giám khảo đánh giá công trình của đội Việt Nam. Video: MrBeast

Ninh Bình nằm tại vị trí tiếp giáp giữa miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Tỉnh cách Thủ đô Hà Nội 90 km về phía nam. Địa hình tại đây bao gồm các dãy núi đá vôi, hệ thống sông ngòi, hang động và cánh đồng lúa.

Năm 2014, UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An vào danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, bao gồm ba vùng được bảo vệ liền kề nhau là khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư.

Bên cạnh những giá trị về cảnh quan và địa chất, quần thể danh thắng Tràng An còn có những di chỉ khảo cổ học như hang Búi, hang Trống, núi hang Chợ. Nơi đây còn có những di tích gắn liền với ba triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý, kết nối với quần thể di tích lịch sử cố đô Hoa Lư, trong đó nổi bật là đền thờ và lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ và lăng mộ vua Lê Đại Hành, nhà bia tưởng niệm vua Lý Thái Tổ, trung tâm văn hóa tâm linh chùa Bái Đính - quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á và hội tụ nhiều kỷ lục ở Việt Nam và châu Á.

Đến Ninh Bình, du khách có thể tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm như trèo thuyền kayak, tham quan, ngắm cảnh Quần thể danh thắng Tràng An bằng máy bay trực thăng, hay thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương như thịt dê, cơm cháy.

Hoài Anh