Galaxy Tab S7+, đối thủ xứng tầm của iPad Pro

Mẫu tablet đầu bảng của Samsung hỗ trợ 5G, bút S-Pen, màn hình cảm ứng 120 Hz cùng cấu hình mạnh nhất thị trường.

Máy tính bảng mới của Samsung có thiết kế thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước. Máy được làm nguyên khối, thiết kế vuông vắn tương tự iPad Pro. Mặt lưng được làm nhám nhẹ, phần khung viền vát phẳng với các đường cắt kim cương.

Thiết kế mới trông đẹp mắt hơn nhưng lại khiến việc cầm máy không dễ chịu. Đồng thời, trọng lượng của Tab S7+ nặng trên 500 gram nên dễ mỏi tay khi sử dụng lâu. Đi kèm sản phẩm là bộ cover, gồm bàn phím và nắp che phía sau. Phần cover này gắn với Tab S7+ bằng nam châm nên dễ tháo lắp.

Bộ phụ kiện không khác biệt so với thế hệ trước về tính năng: phần nắp sau dùng để cất bút S-Pen đồng thời là chân đế để dựng máy theo nhiều góc độ, phần còn lại là bàn phím hỗ trợ chế độ Dex. So với các mẫu tablet khác, bàn phím của Galaxy Tab có thêm TouchPad, hành trình phím dài, cảm giác gõ phím không thua kém laptop. Tuy nhiên, kích thước phím nhỏ cùng cách bố trí phím gần nhau nên người mới sử dụng sẽ dễ bấm nhầm. Máy có 4 loa bố trí ở 2 bên. Loa trên Tab S7+ được AKG tinh chỉnh, chất lượng âm thanh tốt hơn so với iPad Pro.

