Galaxy S24 Ultra có thể hỗ trợ cả zoom 5x và 10x

Smartphone Galaxy S thế hệ tiếp theo được cho là vẫn giữ thông số camera với zoom quang 10x.

Theo The Elec (Hàn Quốc), Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị cụm camera với ống kính tiêu chuẩn độ phân giải 200 megapixel, ống siêu rộng 12 megapixel, một ống kính zoom quang 5x có độ phân giải 50 megapixel và một hỗ trợ zoom quang 10x độ phân giải 10 megapixel. Về cơ bản, thông số này tương tự Galaxy S23 Ultra, trừ việc nâng cấp ống zoom 3x lên 5x.

Thông tin mới này phủ nhận một số tin đồn trước đó rằng S24 Ultra sẽ bổ sung ống kính tiềm vọng 50 megapixel với zoom quang 5x thay cho ống tiềm vọng 10 megapixel hỗ trợ zoom quang 10x.

Cụm camera của Galaxy S23 Ultra. Ảnh: GSMArena

Bên cạnh đó, cụm camera Galaxy S24 Ultra được cho là sẽ dùng cảm biến 200 megapixel và 50 megapixel do chính Samsung sản xuất. Trong khi đó, các cảm biến còn lại, trong đó có camera trước, sẽ do đối tác như Sunny Optical, Namuga và MCNEX đảm nhiệm.

Với hai phiên bản Galaxy S24 và S24 Plus, nguồn tin từ The Elec cho biết cụm camera sẽ có cảm biến chính 50 megapixel, siêu rộng 12 megapixel và tele 10 megapixel, zoom 3x. Các thông số này không khác biệt Galaxy S23 và S23 Plus hiện tại.

Một nguồn tin khác cho hay Samsung đang lên kế hoạch bán 35 triệu Galaxy S24 trong năm 2024. Model bán chạy nhất dự kiến là S24 Ultra với 15,9 triệu máy, Galaxy S24 là 13,5 triệu còn S24+ là 5,8 triệu máy. Con số này cao hơn 10,2 triệu máy so với doanh số 25 triệu máy của bộ ba Galaxy S23 đến nay.

Cả ba model mới sẽ dùng tấm nền với chất lượng hiển thị và độ sáng tốt hơn. Ví dụ, màn hình S24 Ultra sẽ có độ sáng tối đa 2.600 nit. Máy nhiều khả năng sẽ có khung sườn titan, camera quay video 8K với zoom quang 5x. Một trong những điểm nhấn trên smartphone cao cấp thế hệ mới của Samsung là các tính năng AI tạo sinh.

Bộ ba Galaxy S24 sẽ được công bố ngày 17/1/2024 tại Mỹ, sớm hai tuần so với Galaxy S23 đầu năm nay. Người dùng có thể đặt hàng ngay vào ngày ra mắt và dự kiến nhận máy từ 30/1.

Bảo Đức