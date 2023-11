Hình dung thiết kế Galaxy S24

Dựa trên thông tin rò rỉ, các chuyên gia đã tạo bộ ảnh thể hiện những thay đổi trong thiết kế của bộ ba Galaxy S24.

Theo Revegnus, thế hệ Galaxy S24 sẽ thay đổi rõ rệt về thiết kế nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của smartphone Samsung. Cạnh máy được làm phẳng giống iPhone 15 thay vì bo cong, trong khi mặt lưng giữ nguyên thiết kế giống bản tiền nhiệm.

Ảnh dựng Galaxy S24 series dựa trên tin rò rỉ. Ảnh: PhoneArena

Còn theo PhoneArena, kích thước của phiên bản Galaxy S24 Plus màn hình 6,65 inch là 158,5 x 75,9 x 7,75 mm, cao và dày hơn một chút so với số đo 157,8 x 76,2 x 7,6 mm của S23 Plus. Trong khi đó, Galaxy S24 bản tiêu chuẩn vẫn dùng màn hình 6,1 inch, với kích thước chênh lệch thế hệ trước không đáng kể.

Model cao cấp nhất Galaxy S24 Ultra dự kiến nhỏ và mỏng hơn, số đo 162,3 x 79 x 8,6 mm so với 163,4 x 78,1 x 8,9 mm của bản S23 Ultra. Màn hình của máy giữ kích thước 6,8 inch nhưng chỉ có mặt kính bảo vệ được bo cong nhẹ, còn tấm nền hiển thị dạng phẳng cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Phần viền bezel được làm mỏng, viền trên và dưới màn hình sẽ bằng nhau.

Một nâng cấp thu hút sự chú ý dự kiến có trên S24 Ultra là khung titan tương tự iPhone 15 Pro và Pro Max. Tuy nhiên, trọng lượng máy được cho là khó giảm do Samsung đã sử dụng nhôm siêu nhẹ cho smartphone của mình, thay vì thép như trên iPhone.

Dòng Galaxy S24 cũng sẽ có thêm ăng-ten UWB hoặc 5G mmWave ở dưới nút nguồn giống iPhone phiên bản Mỹ. Máy có các màu cơ bản là đen, tím, xám và vàng, bên cạnh một số màu đặc biệt là cam, xanh bạc hà và xanh lơ chỉ bán tại cửa hàng Samsung.

Samsung dự kiến ra mắt dòng Galaxy S24 vào ngày 17/1/2024 tại San Francisco.