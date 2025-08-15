Từ 'thầy hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù' đến 'án gà lôi trắng'

Tôi mong rằng trong tương lai sẽ không còn những vụ án giống thế này nữa.

Có lẽ rất nhiều độc giả của VnExpress cũng giống như tôi - quan tâm và thường xuyên cập nhật các tin tức về hai vụ án "Gà lôi trắng" và "thầy Hiệu trưởng" gần đây.

Đó cũng là một trong những vấn đề được bàn luận rất sôi nổi trong các diễn đàn, và chắc chắn sẽ là những ví dụ điển hình mà các trường đào tạo luật sẽ thường xuyên sử dụng trong chương trình giảng dạy của mình.

Là một công dân, dưới góc nhìn của cá nhân, tôi hiểu rằng luật pháp là chỉnh thể được xã hội công nhận qua thời gian, tiến trình văn hóa, tập tục... được số đông công nhận mà thành, với mục đích giữ gìn sự cân bằng, công bằng của xã hội.

Có một bài viết đưa ra nhận định so sánh rất hay như sau "việc tòa sơ thẩm tuyên bản án 7 năm tù làm cho nhiều người cảm thấy nặng nề về trừng phạt mà chưa thấy sự khoan hồng, giáo dục".

So với những lời tự bào chữa "đen thôi, đỏ quên đi" của các vụ án hối lộ, tham nhũng khác, nhận thức của ông Tâm (thầy Hiệu trưởng) hoàn toàn mang tính "sơ khai".

Đúng rồi, "sơ khai" bởi vì nếu đem hơn 10 triệu đồng của thầy giáo + 13 con gà lôi trong hai vụ án, tôi chắc rằng nó không "có cửa" nào để so sánh với những vụ án tiền tỷ khác, ngay cả khi chúng ta mạnh dạn bỏ hẳn một số đầu tiên trong những vụ án đó đi.

Hai vụ án đã đi đến bước ngoặt mà chúng ta đã "bớt nặng nề" hơn. Nhưng cũng mong rằng trong tương lai sẽ không có thêm những vụ án như thế này nữa.

