Gã khổng lồ eBay 'đặt cược' 1,2 tỷ USD vào thị trường quần áo cũ

eBay chi 1,2 tỷ USD mua lại sàn thương mại điện tử thời trang qua sử dụng của Etsy, đặt cược vào nhu cầu của Gen Z với lối sống bền vững, tái sử dụng.

Reuters thông tin về thương vụ trên ngày 19/2, đẩy giá cổ phiếu của sàn thương mại điện eBay tăng hơn 7%. Sàn thương mại điện tử quần áo cũ được mua lại là Depop, thuộc Etsy, một sàn thương mại Mỹ có trụ sở tại Brooklyn, New York.

Logo eBay được chụp ngày 11/2/2025. Ảnh: Reuters

Depop, có trụ sở tại London, dự kiến giữ nguyên tên, thương hiệu, nền tảng và văn hóa doanh nghiệp. Họ có đà phát triển mạnh trong lĩnh vực thời trang đã qua sử dụng. Tính đến cuối năm 2025, sàn giao dịch Depop có 7 triệu người mua hoạt động (active buyers), gần 90% trong số đó dưới 34 tuổi, và hơn 3 triệu người bán hoạt động.

Với thương vụ này, eBay nỗ lực tạo sự khác biệt bằng cách mở rộng sang thị trường bán lại (recommerce), hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, tập trung vào hàng hóa đã qua sử dụng, sửa chữa, trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử đầy thách thức.

Jamie Ianonne, Giám đốc điều hành eBay, nhận định thế hệ trẻ rất chú trọng đến quần áo đã qua sử dụng, hướng đến sự bền vững, tái chế những thứ họ có trong tủ quần áo. "Điều này mang lại cho chúng tôi cơ hội thực sự để tập trung vào trải nghiệm khách hàng thông qua thương vụ này", ông nói.

Thương vụ Depop đã được hội đồng quản trị hai doanh nghiệp thông qua, dự kiến hoàn tất trong Quý II. Kết quả kinh doanh của Depop có thể giúp tổng giá trị hàng hóa (GMV) năm 2026 của eBay tăng thêm 1-2%. GMV là chỉ số quan trọng cho thấy tổng giá trị hàng hóa được bán trên một nền tảng. Ebay dự kiến mức này vào khoảng 21,5-21,9 tỷ USD trong Quý I năm nay, vượt quá ước tính 20,10 tỷ USD của giới phân tích.

Trong quý gần nhất, công ty đạt doanh thu 2,97 tỷ USD, vượt ước tính 2,88 tỷ USD. GMV tăng 10% so với cùng kỳ, lên 21,24 tỷ USD.

Depop được thành lập vào năm 2011. Năm 2021, Etsy mua lại Depop với giá 1,6 tỷ USD, cùng với động thái mua lại một loạt sàn thương mại điện tử khác. Họ muốn hoàn thiện tầm nhìn "Ngôi nhà của các thương hiệu", nhằm cạnh tranh với những đối thủ lớn hơn, như Amazon.

Tuy nhiên, Etsy sau đó đã thay đổi hướng đi, bán bớt các sàn thương mại điện tử ngoài nền tảng chính. Tức là, với thương vụ "mua đi bán lại" này, Etsy lỗ 400 triệu USD.

Bảo Bảo (theo Reuters, The Guardian)