G-Group mở công ty mới, 'lấn sân' sang tài sản số

G-Group và Ninety Eight công bố hợp tác thành lập công ty tài sản số G98, chiều 8/1.

Liên doanh G98 được thành lập nhằm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain vào sản phẩm, nền tảng số của hai bên. Ưu tiên của G98 là xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ blockchain, làm nền tảng cho mọi hoạt động vận hành quy mô lớn; định hướng nghiên cứu và phát triển công cụ tài chính số cho người dùng, cung ứng dịch vụ và giải pháp blockchain, từ lưu ký, giám sát đến tích hợp vào hệ sinh thái doanh nghiệp.

Lê Thanh, Tổng giám đốc G98, giới thiệu về ứng dụng cùng tên do doanh nghiệp này phát triển. Ảnh: Minh Sơn

Theo ông Lê Thanh, Tổng giám đốc G98, khi nhắc đến tài sản số tại Việt Nam, nhiều người thường nghĩ tới sàn giao dịch, tuy nhiên, sàn giao dịch chỉ là "một phần rất nhỏ" trong hệ sinh thái blockchain. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh còn bao gồm hạ tầng công nghệ, dịch vụ hỗ trợ, giải pháp doanh nghiệp và các ứng dụng thực tiễn. Ông cũng đánh giá các dịch vụ bổ trợ an toàn, chuyên nghiệp về tài sản số cho cá nhân và tổ chức ở Việt Nam còn hạn chế. G98 được thành lập với mục tiêu lấp đầy khoảng trống này.

Ông Hà Trung Kiên, Phó tổng giám đốc G-Group, cho biết khung pháp lý cho tài sản số tại Việt Nam vẫn trong quá trình xây dựng, do đó đây là giai đoạn phù hợp để doanh nghiệp bắt đầu. "Việc bắt đầu sớm giúp doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị về công nghệ, nhân lực và quy trình vận hành", ông nói.

G-Group là tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực của Việt Nam, gồm 8 công ty thành viên với hơn 1.000 nhân sự, phát triển và cho ra đời nhiều sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam trong lĩnh vực AI Camera, an ninh mạng, AI Digital Workplace, tài chính số và truyền thông. Trong khi đó, Ninety Eight là hệ sinh thái blockchain do người Việt phát triển, gồm nền tảng ví, mạng blockchain và các giải pháp hỗ trợ người dùng tiếp cận tài sản số.

Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ 1/1, đánh dấu tài sản số lần đầu được công nhận và được pháp luật bảo vệ như tài sản thực, thay vì hoạt động trong "vùng xám".

Theo Luật, tài sản số là tài sản thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử. Nhà nước sẽ quản lý toàn diện quá trình hình thành và giao dịch loại tài sản này, bao gồm cả quyền sở hữu, nghĩa vụ của các bên liên quan, vấn đề an ninh mạng và phòng chống rửa tiền.

Thống kê năm 2024 của Triple-A cho thấy Việt Nam đứng thứ hai về tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa - một loại tài sản số, với 21 triệu người nắm giữ. Việt Nam cũng xếp ở vị trí thứ năm về mức độ cởi mở với crypto theo Báo cáo chỉ số chấp nhận tiền mã hóa toàn cầu (Global Crypto Adoption Index - GCAI) do Chainalysis thực hiện.

Trọng Đạt