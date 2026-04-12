Fury thắng áp đảo ngày tái xuất, thách đấu Joshua

AnhTrở lại võ đài sau 16 tháng giải nghệ, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury đánh bại Arslanbek Makhmudov bằng điểm số cách biệt rồi thách đấu đồng hương Anthony Joshua.

Đây là lần đầu Fury thượng đài từ tháng 1/2025, khi anh tuyên bố giải nghệ sau hai thất bại liên tiếp dưới tay nhà vô địch thế giới Oleksandr Usyk. Quyết định trở lại của Fury được cho là nhằm hướng tới trận đấu lớn nhất sự nghiệp, khi đối thủ lâu năm Anthony Joshua có mặt theo dõi trực tiếp bên võ đài.

Tyson Fury (phải) ra đòn trong trận thắng Arslanbek Makhmudov trên sân vận động Tottenham Hotspur, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Fury bước ra sàn với màn tri ân giàu cảm xúc dành cho người bạn thân, huyền thoại quyền Anh quá cố Ricky Hatton - người qua đời hồi tháng 9/2025. Anh sử dụng ca khúc "Blue Moon" gắn liền với Hatton, mặc quần thi đấu theo phong cách của đàn anh. Bầu không khí lắng đọng nhanh chóng chuyển thành bùng nổ khi pháo hoa và hiệu ứng lửa rực sáng quanh sân khấu, nơi Fury đứng trên bục cao, nhảy múa và khuấy động hàng vạn khán giả.

Trước trận, nhà tổ chức Turki Alalshikh úp mở rằng cuộc đối đầu giữa Fury và Joshua - được mô tả là "trận đấu lớn nhất lịch sử nước Anh" - đang ở rất gần. Điều đó khiến màn so tài với Makhmudov không chỉ là trận tái xuất, mà còn là bước đệm cho phần thưởng lớn nhất sự nghiệp của Fury.

Dù không tên tuổi bằng Joshua, Makhmudov được đánh giá là một trong những tay đấm nguy hiểm nhất hạng nặng hiện nay. Võ sĩ người Nga thắng knock-out ở 19 trong 23 trận đã đấu, trong đó có 13 trận kết thúc ngay ở hiệp đầu.

Makhmudov duy trì lối chơi quen thuộc khi nhập cuộc cực kỳ mạnh mẽ. Ngay từ hiệp một, võ sĩ người Nga lao lên tấn công dồn dập, ép Fury lùi thẳng và có thời điểm đẩy đối thủ vào dây đài. Những cú đấm tay phải của Makhmudov tạo ra nguy hiểm ban đầu, dù phần lớn mang tính bộc phát và thiếu chính xác. Sức ép này buộc Fury phải nhanh chóng điều chỉnh và tìm cách kiểm soát khoảng cách.

Makhmudov trong một pha ra đón trúng mặt Fury. Ảnh: Reuters

Đến hiệp ba và bốn, cựu vô địch người Anh bắt đầu chiếm ưu thế rõ rệt với các cú móc và đòn tay phải chính xác, thậm chí có lúc khiến đối thủ chao đảo. Từ nửa sau trận đấu, Fury bắt bài đối thủ, hoàn toàn làm chủ nhịp độ, liên tục ghi điểm bằng những pha ra đòn chắc chắn. Dù không thể knock-out, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng vẫn thắng áp đảo với các điểm số 120-108, 120-108, 119-109.

Ngay khi kết quả được công bố, Fury lập tức hướng về phía Joshua và thách đấu: "Tiếp theo, tôi muốn mang đến trận đấu mà tất cả đang chờ đợi. Joshua, tôi muốn anh. Hãy tạo nên trận chiến nước Anh. Anh có chấp nhận không?".

Joshua không né tránh, đáp trả gay gắt: "Tyson, anh chỉ đang tìm sự chú ý. Tôi chưa bao giờ ngại đấu với anh. Khi còn trẻ tôi từng đánh bại anh, và sau khi xem trận này, tôi sẽ làm lại điều đó. Nhưng hôm nay là đêm của anh. Anh không thể ra lệnh cho tôi. Khi sẵn sàng, hãy đến gặp tôi với điều khoản cụ thể. Tôi mới là người quyết định".

Tyson Fury từng nắm giữ nhiều đai vô địch hạng nặng thế giới, gồm việc thâu tóm bốn danh hiệu cao quý WBA, IBF, IBO, WBO giai đoạn 2015-2016, hai lần giữ đai The Ring trong giai đoạn 2015-2022, đai WBC từ năm 2020 đến 2024. Ở cấp độ khu vực, võ sĩ cao 2,06 mét này từng hai lần vô địch Anh, giành đai châu Âu, Commonwealth và nhiều danh hiệu hạng nặng khác.

Trong sự nghiệp nhà nghề, Fury thắng 34, hòa 1, thua hai trận đều trước Oleksandr Usyk. Trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, anh có thành tích nổi bật ở nghiệp dư với HC đồng giải trẻ thế giới 2006, HC vàng giải trẻ EU 2007, HC bạc giải trẻ châu Âu 2007 và vô địch hạng siêu nặng giải ABA năm 2008.

Fury nằm trong nhóm vận động viên có thu nhập cao nhất hành tinh, xếp thứ ba trong danh sách của Sportico và Forbes năm 2025, với thu nhập ước tính khoảng 146-147 triệu USD. Theo BoxRec, Fury nằm trong top 10 võ sĩ hạng nặng đang thi đấu, trong khi The Ring đánh giá anh là tay đấm số hai thế giới, chỉ xếp sau nhà vô địch Oleksandr Usyk.

Anthony Joshua phản ứng sau trận. Ảnh: AP

Joshua cũng là võ sĩ hạng nặng hàng đầu của Anh, từng gây tiếng vang khi thắng knock-out kỹ thuật "Tiến sĩ búa thép" Wladimir Klitschko năm 2017. Nhưng những năm qua, sự nghiệp của Joshua đi xuống, trong đó, anh thua liền hai trận dưới tay võ sĩ Ukraine Oleksandr Usyk và mất danh hiệu. Trong sự nghiệp nhà nghề, anh thua 4 và thắng 29 trận, trong đó có 26 lần knock-out đối thủ.

Hồng Duy