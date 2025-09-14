Huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton qua đời ở tuổi 46

AnhCựu vô địch quyền Anh thế giới Ricky Hatton qua đời tại nhà riêng ở Greater Manchester, sáng 14/9. Cảnh sát không coi đây là cái chết đáng ngờ.

Theo thông báo từ cảnh sát Greater Manchester, thi thể Hatton được phát hiện vào lúc 6h45 sáng, giờ London, sau khi họ nhận được cuộc gọi từ một người dân. "Không có tình tiết đáng ngờ nào liên quan", phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Hatton ra đi chỉ ba tháng trước khi đấu trận tái xuất được mong chờ ở Dubai ngày 2/12, gặp võ sĩ Eisa Al Dah. Đây là lần trở lại sàn đấu chuyên nghiệp đầu tiên của ông sau 13 năm, kể từ thất bại dưới tay Vyacheslav Senchenko năm 2012.

Huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton. Ảnh: Sky Sports

Sinh năm 1978 tại Stockport, Hatton lớn lên trong một gia đình làm chủ quán rượu ở thị trấn Hyde. Từ tuổi thiếu niên, ông đã tập luyện trong phòng tập, dựng dưới tầng hầm của quán. Hatton bước vào con đường quyền Anh chuyên nghiệp năm 18 tuổi.

Ông nhanh chóng trở thành tay đấm nổi bật ở nước Anh. Năm 2005, Hatton hạ Kostya Tszyu và Carlos Maussa, thống nhất đai hạng nhẹ. Một năm sau, ông bước lên hạng bán trung và giành đai WBA từ Luis Collazo.

Hatton nổi tiếng với phong cách thi đấu máu lửa, lối tấn công áp đảo và tinh thần không ngại va chạm. Ông sở hữu chuỗi 43 trận toàn thắng, trước khi thua Floyd Mayweather tại Las Vegas, Mỹ năm 2007. Hai năm sau, ông tiếp tục thượng đài với Manny Pacquiao và thua knock-out ở hiệp hai.

Trận thua trước Senchenko năm 2012 khép lại sự nghiệp nhà nghề của Hatton với thành tích 45 thắng, 3 thua. Năm 2022, ông trở lại trong một trận đấu biểu diễn cùng huyền thoại Marco Antonio Barrera.

Hatton hâm mộ CLB bóng đá Man City, được người hâm mộ gọi là "The Pride of Hyde" (niềm tự hào của thị trấn Hyde). Ông từng đấu quyền Anh trên sân Etihad năm 2008, gặp Juan Lazcano, thu hút hàng chục nghìn CĐV Man City.

Bên cạnh hào quang, Hatton nhiều lần chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống cá nhân. Ông từng đối mặt với chứng trầm cảm, nghiện rượu và ma túy, thậm chí có giai đoạn muốn tự tử. Sau này, Hatton trở thành gương mặt đại diện cho tổ chức từ thiện Campaign Against Living Miserably (CALM), khuyến khích cộng đồng quan tâm tới sức khỏe tinh thần.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Hatton từng nói: "Nếu một võ sĩ có thể nói rằng bản thân phải vật lộn, khóc mỗi ngày, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn".

Sau khi thông tin được xác nhận, nhiều ngôi sao thể thao đã gửi lời chia buồn.

"Hôm nay chúng ta mất đi không chỉ một võ sĩ vĩ đại của nước Anh, mà còn là một người bạn, một người thầy, một chiến binh", tay đấm 38 tuổi Amir Khan viết. "Trận chiến khó khăn nhất diễn ra trong tâm trí, và Ricky đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta".

Nhà vô địch hạng nặng Tyson Fury cũng chia sẻ trên Instagram: "Không thể tin được. Quá trẻ. Sẽ chỉ có một Ricky Hatton".

Nhà vô địch IBO hạng trung Chris Eubank Jr thì viết: "An nghỉ nhé, Ricky Hatton. Chúng tôi kính chào ông".

Cựu cầu thủ Man City, Micah Richards gọi Hatton là "người đàn ông của công chúng".

Còn huyền thoại Man Utd, Roy Keane nhận xét: "Ông ấy là một chiến binh, đã để lại tất cả trong võ đài".

Hatton ra đi, để lại ba người con. Ông chưa từng kết hôn. Tất cả trang báo lớn ở Anh đều đưa tin này lên trang nhất. Sự ra đi đột ngột của tay đấm có biệt danh "Hitman", đã khiến làng quyền Anh thế giới và cộng đồng thể thao Anh chìm trong tiếc thương.

Hoàng An tổng hợp