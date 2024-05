'Furiosa' có doanh thu mở màn kém

Doanh thu "Furiosa: A Mad Max Saga" chỉ đạt gần 60 triệu USD toàn cầu sau năm ngày ra mắt.

Theo thống kê của Box Office Mojo, tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua (24-26/5) với 25,5 triệu USD từ 3.804 rạp. Tuy nhiên, thành tích này khó sánh ngang phần phim Mad Max: Fury Road (2015) khi tác phẩm từng thu về 45 triệu USD trong ba ngày.

Trailer 'Furiosa: A Mad Max Saga' Trailer phim. Tác phẩm dán nhãn 18+, công chiếu trong nước ngày 22/5. Video: Warner Bros. Vietnam

Không chỉ khán giả Bắc Mỹ ít xem Furiosa: A Mad Max Saga, tác phẩm cũng không được đón nhận ở phòng vé quốc tế. Phim đạt 33,3 triệu USD từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng doanh thu toàn cầu 58,9 triệu USD. Ở phòng vé Việt, tác phẩm chỉ thu hơn 7,2 tỷ đồng sau năm ngày ra mắt, theo Box Office Vietnam.

David A. Gross - nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research - nhận định phim mở màn khó khăn dù được giới chuyên môn đánh giá cao. Tác phẩm có kinh phí sản xuất 168 triệu USD, chưa gồm chi phí tiếp thị và mang tác phẩm đến Liên hoan phim Cannes 2024.

Variety chỉ ra doanh thu của dự án kém thường do không có sự xuất hiện của những ngôi sao trong phần đầu. Ví dụ, doanh thu 337 triệu USD The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (2023) không sánh bằng The Hunger Games (2012) - đạt gần 700 triệu USD, do vắng bóng Jennifer Lawerence (vai Katniss Everdeen).

Với trường hợp của Furiosa: A Mad Max Saga, phim không có sự tham gia của Tom Hardy và Charlize Theron, hai nghệ sĩ làm nên thành công của phần đầu. Bên cạnh đó, phần kết của tiền truyện là mở đầu của phim gốc, dẫn đến việc khán giả đại chúng ít quan tâm đến tác phẩm.

Furiosa: A Mad Max Saga là phần tiền truyện Mad Max: Fury Road (2015), xoay quanh thời trẻ của nữ chiến binh Furiosa (Anya Taylor-Joy đóng). Trong bản phim 2015, vai này do minh tinh Charlize Theron thủ vai. Tác phẩm kể về hành trình Furiosa bị nhóm cướp - do Warlord Dementus (Hemsworth) cầm đầu - bắt cóc khỏi "Vùng Xanh của Những người mẹ" và phải đấu tranh để tồn tại. Trải qua nhiều nguy hiểm, Furiosa lên kế hoạch đi xuyên qua Vùng Đất Hoang để tìm đường về nhà.

Anya Taylor-Joy thủ vai chính trong phim "Furiosa: A Mad Max Saga". Ảnh: Warner Bros.

Thương hiệu Mad Max do George Miller và Byron Kennedy sáng tạo. Ý tưởng gốc được Miller thai nghén hồi làm bác sĩ ở Sydney và thường xuyên cấp cứu cho những người bị tai nạn xe hơi. Những ca mổ gợi ông nhớ lại ký ức về những người bạn chết vì đua xe ở quê nhà ngày niên thiếu. Phim lấy bối cảnh ở thế giới tương lai, khi con người trở nên điên loạn và giết chóc lẫn nhau do khan hiếm dầu hỏa. Sau khi vợ con bị một toán du côn giết, chàng cảnh sát Max hóa điên và đi trả thù lũ côn đồ.

Sau khi ra mắt năm 1979, Mad Max được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao, biến chàng trai Mel Gibson thành ngôi sao thế giới. Theo Numbers, series thu về 530 triệu USD toàn cầu. Ở Oscar 2016, Mad Max: Fury Road thắng sáu trên 10 đề cử, gồm hạng mục Dựng phim, Thiết kế sản xuất, Thiết kế phục trang, Hóa trang và làm tóc, Dàn dựng âm thanh xuất sắc.

Cây bút Rebecca Rubin của Variety nhận xét phần phim năm 2015 được ca ngợi là một trong những phim hành động hay nhất, nhưng không hẳn gây sốt phòng vé. Tác phẩm mở màn 45 triệu USD và đạt doanh thu khiêm tốn với 380 triệu USD, so với kinh phí lớn 180 triệu USD, và không nằm trong số 20 phim có doanh thu cao nhất năm.

Quế Chi (theo Variety)