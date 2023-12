Tiền truyện 'Đấu trường sinh tử' - khi quyền lực lấn át tình người

Coriolanus Snow (Tom Blyth) - sau là tổng thống của Panem và phản diện chính series "Đấu trường sinh tử" - dần tha hóa vì quyền lực, trong tiền truyện.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Suzanne Collins, do Francis Lawrence đạo diễn, lấy bối cảnh 64 năm trước phần đầu tiên.

Snow xuất thân trong gia tộc danh giá ở Capitol, nhưng gặp khó khăn sau khi cha mẹ qua đời. Anh và chị họ Tigris (Hunter Schafer) được bà nuôi dạy, nương tựa nhau sống qua ngày. Ở học viện, anh là học viên xuất sắc, được chọn trở thành cố vấn cho "vật tế" Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) - ứng viên từ quận 12 - ở Đấu trường sinh tử lần 10.

Tom Blyth trong tiền truyện "Đấu trường sinh tử".

Khúc hát của chim ca và rắn độc khắc họa sự chuyển biến của Coriolanus Snow, từ đấu tranh giữa thiện - ác cho đến từng bước tha hóa vì quyền lực. Kịch bản trung thành với nguyên tác và được chia làm ba hồi. Với 157 phút, êkíp chuyển thể những chi tiết đắt của tiểu thuyết, nhiều câu thoại và chi tiết giống truyện. Trong đó, các sự kiện hầu hết ẩn dụ cho quá trình thay đổi của Snow.

Tác phẩm thành công khai thác nội tâm nhân vật, giúp người xem hiểu rõ hành trình anh sa ngã. Đạo diễn kể chuyện theo trình tự thời gian, qua đó thể hiện mặt tối song song con người phức tạp của Snow. Lúc này anh chưa hoàn toàn ác, vẫn có thể khiến khán giả đồng cảm. Dù bộc lộ sự ích kỷ và mưu mô, Snow còn cảm xúc chân thành như muốn giúp gia đình thoát cảnh cơ cực.

Ở lần đầu gặp, Snow (Tom Blyth) tặng hoa hồng cho Lucy Gray (Rachel Zegler) để tạo dựng lòng tin với cô.

Những góc khuất trong anh dần được phơi bày từ lúc làm cố vấn của Đấu trường sinh tử. Snow quan tâm và bảo vệ Lucy nhưng thực chất, anh làm vậy bởi muốn chiến thắng giải thưởng của học viện. Nhân vật ngày càng lún sâu vào tham vọng và cơn "khát" quyền lực. Ở kết thúc, Snow nói: "Những điều chúng ta yêu thương nhất sẽ hủy hoại ta" phản chiếu kết cục của nhân vật. Anh không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đánh đổi tất cả điều tốt đẹp nhằm chạm đến danh vọng.

Phim cũng khắc họa trần trụi nỗi đau của chiến tranh và chế độ độc tài. Trong lúc người dân của các quận bị xử tử oan, mọi người ở Capitol xem Đấu trường sinh tử và coi mạng sống của tầng lớp thấp hơn như thú tiêu khiển.

Dù tình hình xã hội rối ren, tình người vẫn hiện diện giúp truyền thông điệp ấm áp. Ở Đấu trường sinh tử - nơi tất cả giết nhau để sống sót, vài người chọn bảo vệ thí sinh cùng quận. Hay tại Capitol, Sejanus (Josh Andrés Rivera) là người duy nhất đứng lên đấu tranh vì công lý.

Tom Blyth và Rachel Zegler trong "Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc".

Trái ngược Snow, Lucy Gray là biểu tượng của tự do, đấu tranh cho chính nghĩa. Cô nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều lương thiện, điểm khác là việc họ có bước qua ranh giới và trở thành người xấu. Như tên Khúc hát của chim ca và rắn độc, Lucy đại diện cho chim, dùng giọng hát và những ca khúc cô sáng tác để phản kháng sự bất công. Còn Snow là rắn, dẫu Lucy có thể kìm hãm sự độc ác của Snow thì cuối cùng, anh vẫn sẽ bộc lộ bản chất.

Trên các diễn đàn phim, người hâm mộ tranh cãi liệu Lucy và Snow có thật lòng dành tình cảm cho nhau. Trong cuộc phỏng vấn với Fandango, diễn viên Tom Blyth và Rachel cho biết cặp nhân vật chính yêu nhau song cả hai đều tính toán, không hoàn toàn tin tưởng người kia.

Với kinh phí 100 triệu USD, những bối cảnh như đấu trường, quảng trường và học viện được xây dựng hoàng tráng, giúp thể hiện quyền lực của Capitol - đối lập sự tồi tàn ở 12 quận. Trang phục của dàn diễn viên được thiết kế nhằm phù hợp tính cách từng người. Snow nổi bật với hai tạo hình: Tóc vàng lãng tử, áo sơ mi với bộ đồng phục đỏ và vẻ gai góc cùng tóc húi cua. Theo Variety, chiếc váy cầu vồng của Lucy mất hàng trăm tiếng để thiết kế.

Phát huy điểm mạnh từ các phần trước, nhạc phim tiếp tục ghi dấu ấn. Những ca khúc truyền tải tâm tư của nhân vật cũng như làm bật bối cảnh. Chẳng hạn, The Hanging Tree phản ánh xã hội bất công và ý chí phản kháng của các quận. Nothing You Can Take From Me là cách Lucy đấu tranh, khẳng định Capitol không thể tước đoạt những điều tốt đẹp của người dân: "Không thể lấy đi sự quyến rũ của tôi/ Không thể lấy đi sự hài hước của tôi/ Không thể lấy đi tài sản của tôi/ Không có gì bạn có thể lấy đi là đáng giữ".

Dàn diễn viên tròn vai, tỏa sáng là Tom Blyth trong vai Snow. Trên các diễn đàn phim, hầu hết người hâm mộ nói tạo hình của anh hoàn hảo với nhân vật - cái ác đội lốt vẻ điển trai. Tom tập trung diễn xuất qua đôi mắt, dần thay đổi qua từng sự kiện. Đến cuối, ánh mắt anh vô cảm, không còn nhân tính giống hồi đầu.

Đóng Lucy Gray, Rachel Zegler khơi gợi cảm xúc của khán giả nhờ giọng hát nội lực, tuy nhiên vài phân đoạn biểu cảm còn cứng. Josh Andrés Rivera và Hunter Schafer ghi điểm khi thể hiện sự tử tế của nhân vật giữa xã hội hỗn loạn. Viola Davis khắc họa sự điên rồ của tiến sĩ Gaul, Jason Schwartzman hóa thân thành MC Lucky Flickerman và gây cười mỗi khi xuất hiện.

Tác phẩm vẫn có những điểm yếu như hồi cuối hơi gấp khiến những người chưa đọc tiểu thuyết khó nắm bắt diễn biến. The Wall Street Journal nói thời lượng lê thê và thiếu điểm nhấn.

Phim nhận ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Trên Rotten Tomatoes, các nhà phê bình chấm phim 62% trong khi khán giả cho 91% - cao nhất trong tất cả phần của series. Đa phần người xem hài lòng bản chuyển thể vì bám nguyên tác.

