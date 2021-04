Fucoidan hỗ trợ sức khỏe cho người bị viêm gan

Fucoidan thường có nhiều trong rong biển, có khả năng ức chế sự nhân lên của virus viêm gan C, có lợi cho bệnh nhân mắc viêm gan.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, được ví như "nhà máy lọc máu chính". Gan còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và một số chức năng khác như dự trữ, tổng hợp các chất, khử độc, miễn dịch.

Khi gan bị viêm làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động nhất là giải độc. Viêm gan B, C là những loại viêm gan thường gặp và tiến triển âm thầm. Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng, ước tính nước ta có 10 triệu người nhiễm virus viêm gan B và gần một triệu người nhiễm virus viêm gan C. Cứ 100 người thì có đến 20 người nhiễm virus viêm gan B, 4 người nhiễm virus viêm gan C.

Một trong những thực phẩm có nhiều ứng dụng phòng ngừa và hỗ trợ sức khỏe cho người bị viêm gan như fucoidan. Fucoidan là một polysaccharide sulfat được chiết xuất từ rong nâu biển. Rong nâu có chứa fucoidan được tiêu thụ rộng rãi, có trong độ ăn uống ở Đông Á (nhất Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).

Nhiều nghiên cứu cho thấy fucoidan có một số hoạt tính sinh học bao gồm hỗ trợ kháng vi khuẩn, góp phần chống oxy hóa và nhất là khả năng chống viêm. Fucoidan có lợi trong các lĩnh vực viêm nhiễm, điều hòa miễn dịch và ức chế enzym.

Rong nâu thường có trong chế độ ăn của người Nhật Bản. Ảnh: freepik.

Một nghiên cứu của Naoki Mori và đồng sự tại Đại học Ryukyus, Nhật Bản đươc đăng tải trên Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ năm 2012 cho thấy, fucoidan ức chế sự nhân lên của virus viêm gan C (HCV) nhưng không có tác dụng gây độc tế bào. Nghiên cứu được thực hiện trên 15 người trong 12 tháng. Sau khi dùng fucoidan, những bệnh nhân nhiễm HCV có xu hướng làm giảm nồng độ alanin aminotransferase trong huyết thanh, tương quan với việc giảm đáng kể HCV. Nghiên cứu kết luận, fucoidan ức chế sự nhân lên của HCV nhưng không có tác dụng gây độc tế bào.

Naoki Mori cho biết, fucoidan còn có lợi cho những bệnh nhân bị nhiễm virus viêm gan B mãn tính. Fucoidan có thể ức chế hiệu quả sự nhân lên của HBV trong cơ thể sống và trong ống nghiệm. Điều trị bằng fucoidan cũng làm giảm lượng protein lõi HBV và sự bài tiết HBsAg và HBeAg. Tuy nhiên, cơ chế tác động của fucoidan đối với sự biểu hiện HBV cần được nghiên cứu thêm.

Cũng theo nghiên cứu này, các polysaccharid sulfat bao gồm cả fucoidan, cũng được báo cáo là có khả năng ức chế sự nhân lên của các loại virus như virus herpes simplex, virus sindbis, virus suy giảm miễn dịch ở người, virus parainfluenza loại II và virus sốt xuất huyết. Vì fucoidan không có độc tính hoặc không gây kích ứng ở người nên nó cũng có thể hữu ích như một chất chống HCV.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul - Hàn Quốc đã nghiên cứu ứng dụng của Fucoidan trong rong nâu. Kết quả cho thấy Fucoidan góp phần đẩy mạnh quá trình tự chết của tế bào ung thư gan, hỗ trợ làm chậm quá trình tự chết của tế bào gan khỏe mạnh. Tác động kép này phần nào góp phần giúp bảo tồn chức năng gan, ngăn khối u di căn nhanh hơn.

Fucoidan được ứng dụng trong lĩnh vực sức khỏe, có trong các thực phẩm chức năng với hoạt tính góp phần kháng virus. Một số sản phẩm có chứa fucoidan hỗ trợ cải thiện cho bệnh nhân mắc các bệnh về mãn tính về gan, ung thư.

Ngọc An