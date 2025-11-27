Freelancer thu nhập một tỷ mỗi năm bối rối cách đóng thuế thu nhập

Tôi làm thêm việc tự do qua online, không ký hợp đồng với khách.

Tôi là nữ, độc thân đang đi làm văn phòng với thu nhập 30 triệu đồng một tháng. Năm nay tôi có nhận việc làm thêm từ khách hàng ở ngoài, hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, không bị mâu thuẫn về lợi ích của nhau.

Tôi đang muốn hỏi về khai thuế, thu nhập từ hai việc freelance này sẽ được áp dụng riêng cho nghề công việc tự do hay không? Vì tôi làm online, không có bất kỳ giấy tờ, hợp đồng nào ký với khách.

Tôi đang cân nhắc việc này nếu như cộng lũy tiến thì tôi lỗ, vì tôi không thể tính giá quá cao với khách. Công việc freelance của tôi sắp tới có thể phát triển tốt, thu nhập có thể lên đến hơn một tỷ đồng một năm và có cơ hội phát triển hơn nữa.

Tôi chưa nghĩ đến việc mở doanh nghiệp vì công việc của tôi có thể làm online hoàn toàn. Tôi cũng không quá tham vọng, thật ra để kiếm tầm hơn một tỷ đồng một năm là tôi cũng đau đầu lắm rồi. Vậy bạn nào có kinh nghiệm xử lý thuế thu nhập phát sinh khi làm freelance xin cho tôi kinh nghiệm, xin cảm ơn các bạn.

