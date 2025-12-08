FPT Play thay K+, sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh

Hà NộiSau khi K+ rút lui, FPT Play trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2031 tại Việt Nam.

Hôm nay, FPT Play công bố trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Bản quyền có hiệu lực từ giữa mùa giải 2025-2026 đến hết mùa giải 2030-2031.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi K+ thông báo đến khách hàng việc dừng phát sóng từ ngày 1/1/2026, trong đó bao gồm các trận đấu Ngoại hạng Anh do đơn vị này nắm bản quyền.

FPT Play sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh tới hết mùa giải 2030-2031. Ảnh: FPT Play

Theo thông cáo của FPT Play, người hâm mộ sẽ tiếp tục được theo dõi gần 200 trận trong phần còn lại của mùa giải 2025-2026 và khoảng 1.900 trận trong 5 mùa tiếp theo, từ 2026-2027 đến 2030-2031. Các trận đấu dự kiến được phát sóng trên nhiều nền tảng, kèm bình luận tiếng Việt.

Thương vụ này được thực hiện thông qua hợp tác với Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax - các đơn vị sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại thị trường Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

FPT Play sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh chỉ ít tháng sau khi Tập đoàn FPT thiết lập quan hệ hợp tác toàn cầu với CLB Chelsea vào tháng 4/2025. "Ngoại hạng Anh là một trong số ít các giải đấu bóng đá có mặt từ rất sớm và có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam", ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom (đơn vị chủ quản của FPT Play) cho biết. "Với lợi thế về hạ tầng phát sóng và nền tảng công nghệ, FPT Play hướng tới việc nâng cao trải nghiệm xem bóng đá của khán giả trong nước".

Bên cạnh việc phát sóng các trận đấu, FPT Play lên kế hoạch triển khai thêm các tính năng như cá nhân hóa trải nghiệm người xem, hiển thị huy hiệu CLB yêu thích và một số tính năng xem lại nhanh các tình huống trong trận.

Đối với gói dịch vụ, nhà đài này thông báo ra mắt các gói xem Ngoại hạng Anh với mức giá ưu đãi từ 100.000 đồng/tháng cho các gói VVIP và từ 59.000 đồng/tháng đối với gói Combo tích hợp, áp dụng từ 1/1/2026.

Trước đó, FPT Play từng công bố sở hữu bản quyền nhiều giải đấu lớn khác như FIFA Club World Cup 2025, các giải thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), NBA, eSports World Cup, PPA Tour Asia 2025 hay SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan.

Vy Anh