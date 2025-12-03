Bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam đổi chủ

Bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam sắp có sự thay đổi lớn, khi Truyền hình K+ rút lui.

Kể từ khi Canal+ vào Việt Nam năm 2010, giá bản quyền Ngoại hạng Anh từ mức vài trăm nghìn USD đã leo thang lên hàng chục triệu USD mỗi mùa, biến Ngoại hạng Anh trở thành gói nội dung đắt đỏ bậc nhất trên thị trường truyền hình trả tiền. Tại Việt Nam, nơi đa phần người hâm mộ đam mê theo dõi Ngoại hạng Anh, giải đấu được xem là "mỏ vàng" của ngành truyền hình trả tiền.

Dù sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh đến hết mùa giải 2027-2028, Truyền hình K+ sẽ không tiếp tục phát sóng giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đến hết hợp đồng, do thay đổi từ cách vận hành từ đơn vị chủ quản Canal+.

Giải Ngoại hạng Anh mùa này đang diễn ra hấp dẫn với nhiều trận đấu chất lượng cao từ 20 đội bóng. Ảnh: EPL

Dự kiến, K+ sẽ không tiếp tục phát sóng Ngoại hạng Anh kể từ ngày 1/1/2026. Điều này mở ra hai trường hợp. Các CĐV bóng đá Việt Nam có thể sẽ không được xem phần còn lại của mùa giải này, hoặc đơn vị khác sẽ thay thế K+ tiếp nối bản quyền và phát sóng Ngoại hạng Anh.

Với mức độ phủ sóng của giải đấu, khả năng trường hợp thứ hai sẽ dễ xảy ra. Những đơn vị truyền hình trả tiền hàng đầu khác như VTVcab, FPT Play và TV360 hoàn toàn đủ khả năng sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu trong thời gian tới, nhờ tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất tốt.

Ba nhà đài kể trên đã có kinh nghiệm phát sóng các giải đấu lớn của châu Âu, trong thời gian K+ sở hữu chính bản quyền Ngoại hạng Anh 15 năm qua. Do đó, khả năng tổ chức sản xuất, bình luận và thực hiện các chương trình đồng hành của các đơn vị này là điều mà người hâm mộ có thể yên tâm.

Bên cạnh đó, mức giá thuê bao của các đơn vị truyền hình nói trên đang ở mức khá "mềm" so với K+ hiện tại. Ngay cả khi họ có tăng giá cước để sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh, đó chắc chắn vẫn sẽ là mức giá phù hợp hơn nhiều với người xem so với những gì họ phải bỏ ra để sở hữu dịch vụ của K+ hiện tại.

Không những vậy, khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào một gói cước dành riêng cho những đối tượng khán giả chỉ muốn xem Ngoại hạng Anh được đơn vị sở hữu bản quyền đưa ra với mức giá hợp lý.

Nhiều CĐV vẫn đang chờ đợi một đơn vị truyền hình tầm cỡ sẽ thay thế K+ phát sóng Ngoại hạng Anh, để có một mùa bóng trọn vẹn. So với việc xem "lậu", xem truyền hình chính thống sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn hẳn về chất lượng hình ảnh, sản xuất, đồng thời đó cũng là cách xem bóng đá văn minh nhất, tôn trọng bản quyền của giải đấu.

Vy Anh