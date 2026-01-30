FPT hợp tác Viettel và các đối tác trong sản xuất chip

FPT bắt tay với Viettel và một số đối tác trong và ngoài nước như Restar, Winpac, VSAP LAB với mục tiêu tăng tốc hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.

Các thỏa thuận được ký ngày 28/1 và công bố chiều 30/1. Trong đó, FPT sẽ hợp tác với Viettel trong hoạt động xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ bán dẫn thông qua việc liên thông chuỗi giá trị của ngành, gồm Đào tạo - Thiết kế - Chế tạo - Kiểm thử - Đóng gói - Thương mại.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Viettel vừa khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam ngày 16/1, trong khi FPT thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến ngày 28/1.

Nghi thức ký thỏa thuận hợp tác giữa Viettel và FPT, ngày 28/1. Ảnh: Trần Huấn

Theo công bố, trọng tâm trong thỏa thuận là hai bên cùng phát triển chip SOC AI-on-Edge trên tiến trình 28-32 nm cho hệ sinh thái thiết bị camera, drone, thiết bị bay không người lái (UAV), thiết bị thông minh.

"Đây là sự liên minh chiến lược của hai tập đoàn hàng đầu Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn khép kín", thông báo nêu.

Bên cạnh đó, FPT ký hợp tác với Restar Corporation - tập đoàn công nghệ và phân phối thiết bị điện tử tại Nhật Bản, hướng tới đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công nghệ đóng gói và kiểm thử bán dẫn, thương mại hóa các dòng chip do FPT đóng gói tại thị trường toàn cầu.

Trước đó, hai bên từng trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về bán dẫn với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2025, mục tiêu kết hợp thế mạnh thiết kế chip của FPT với mạng lưới thị trường và kênh phân phối của Restar tại Nhật Bản và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuối tháng 12/2025, Restar cũng là nhà phân phối lô chip nguồn thương mại đầu tiên của FPT cho một công ty điện tử tại Nhật Bản.

Với thị trường Hàn Quốc, FPT bắt tay cùng Winpac - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OSAT (lắp ráp và kiểm thử bán dẫn thuê ngoài). Hai bên dự kiến tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại về kiểm thử đóng gói chip bán dẫn, cân nhắc cùng đầu tư xây dựng nhà máy đóng gói kiểm thử của FPT tại Việt Nam. Năm 2025, FPT cũng mở rộng hiện diện tại thị trường Hàn Quốc, đưa sản phẩm chip do tập đoàn thiết kế tiếp cận sâu hơn vào hệ sinh thái bán dẫn ở nước này.

Trong nước, FPT ký kết với VSAP Lab (Đà Nẵng). Đây là công ty triển khai dự án phòng thí nghiệm - sản xuất thử nghiệm (Fab-Lab) đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực đóng gói bán dẫn tiên tiến với quy mô 72 triệu USD (1.800 tỷ đồng), sở hữu đội ngũ chuyên gia người Việt có nhiều năm kinh nghiệm ở nước ngoài trực tiếp làm chủ và dây chuyền máy móc chuẩn công nghiệp bán dẫn hiện đại.

Hai bên dự kiến tập trung nguồn lực hợp tác trong ba lĩnh vực trọng tâm: chuỗi giá trị từ R&D đến sản xuất hàng loạt (High volume manufacturing - HVM) mảng đóng gói tiên tiến; phát triển kinh doanh dịch vụ đóng gói tiên tiến và kiểm thử (Reliability Testing, Failure Analysis); hợp tác đào tạo nhân lực chuyên sâu mảng đóng gói (Advanced Packaging - AP).

"VSAP Lab là đối tác phù hợp để FPT mở rộng năng lực R&D, đồng thời đóng góp vào việc hình thành mạng lưới doanh nghiệp bán dẫn Make in Vietnam", hai bên cho biết.

Tại sự kiện, FPT cũng công bố sẽ nghiên cứu và phát triển dòng vi mạch tích hợp hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại biên (SOC AI-on-Edge), hướng tới làm chủ hoàn toàn hệ sinh thái thiết bị thông minh bao gồm camera, drone và thiết bị bay không người lái.

Phối cảnh một phần trong nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT. Ảnh: FPT

Nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT giai đoạn một được đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, xã Yên Phong và xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh với quy mô 1.600 m2. Nhà máy có 6 dây chuyền kiểm tra chức năng và một khu vực gồm nhiều hệ thống kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền chuyên biệt, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay.

Trước khi mở nhà máy, FPT đã có kinh nghiệm hơn 10 năm đồng hành cùng ngành bán dẫn, tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng chip như chip nguồn (Power IC), chip quản lý nguồn (PMIC), định hướng nghiên cứu phát triển chip SOC AI-on-Edge. Đến nay, FPT đã hình thành hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử chip đến đào tạo nhân lực, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm bán dẫn quan trọng trong khu vực.

Thống kê vào tháng 8/2025, Việt Nam có gần 60 doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó 50 doanh nghiệp thiết kế chip, 7 doanh nghiệp đóng gói và kiểm thử, tuy nhiên phần lớn đều là các doanh nghiệp nước ngoài, với một số tên tuổi lớn đã đầu tư nhà máy gồm Intel, Amkor, Hana Micron.

Lưu Quý