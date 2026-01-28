FPT thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn

FPT mở nhà máy đóng gói kiểm thử chip tại Bắc Ninh, dự kiến hoạt động ngay năm nay, khép kín chuỗi giá trị ngành bán dẫn tại Việt Nam.

Lễ công bố thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT diễn ra sáng 28/1 tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nhấn mạnh nhà máy đóng gói và kiểm thử của doanh nghiệp Việt góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn của quốc gia về làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền, đưa Việt Nam tiến sâu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong ba khâu chính của việc làm chip gồm thiết kế, sản xuất và đóng gói kiểm thử, Việt Nam đã có nền tảng nhiều năm trong việc thiết kế, đồng thời vừa có sự tham gia sản xuất sau sự kiện khởi công nhà máy chế tạo của Viettel giữa tháng 1.

"Nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến sẽ giúp khép kín hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam", ông Bình nói, nhắc đến việc đã tham gia vào nhiều khâu khác như đào tạo, nghiên cứu, thiết kế, sắp tới là đóng gói, kiểm thử và kinh doanh chip.

Nghị thức thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT, sáng 28/1. Ảnh: Lưu Quý

Theo đại diện FPT, đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói đầu tiên của Việt Nam do người Việt làm chủ. Trong giai đoạn 1 (2026–2027), nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, xã Yên Phong và xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh với quy mô 1.600 m2, với 6 dây chuyền kiểm tra chức năng (ATE tester & handler) và một khu vực gồm nhiều hệ thống kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền chuyên biệt (hệ thống Burn-in, hệ thống Reliability Test, hệ thống Failure Analysis Test).

FPT cho biết hệ thống thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, bảo đảm chất lượng, độ ổn định và độ tin cậy của sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng. Tập đoàn đặt mục tiêu đáp ứng linh hoạt cả kiểm thử nhanh lẫn kiểm thử chuyên sâu theo yêu cầu từng khách hàng, giúp khách hàng tối ưu chi phí, không cần phân tán quy trình kiểm tra chất lượng tại nhiều địa điểm khác nhau. Đặc biệt, lợi thế của FPT là việc phát triển các phần mềm kiểm thử Make in Vietnam, tinh chỉnh phù hợp theo yêu cầu từng sản phẩm khác nhau. Dự kiến hệ thống 6 dây chuyền kiểm tra chức năng và khu vực kiểm tra độ tin cậy, thử nghiệm độ bền chuyên biệt của nhà máy sẽ hoàn thiện trong dịp chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay.

Giai đoạn 2 (2028-2030), FPT sẽ mở rộng quy mô nhà máy lên khoảng 6.000 m2, đồng thời đầu tư thêm 18 dây chuyền kiểm thử chức năng mới, ba khu vực kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền, thêm dây chuyền đóng gói truyền thống (QFN, QFP, DFN...), dây chuyền đóng gói CSP (Chip Scale Package), WLP (Wafer Level Package) và dây chuyền đóng gói IC tiên tiến, đưa công suất của nhà máy lên mức hàng tỷ sản phẩm mỗi năm. Song song, nhà máy sẽ đẩy mạnh năng lực kiểm thử cho các dòng chip cao cấp phục vụ IoT, ô tô (Automotive) và SoC AI on edge (hệ thống trên chip tích hợp AI tại biên), hoàn thiện chuỗi giá trị bán dẫn.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cũng nhận định việc công bố nhà máy đóng gói, kiểm thử tiên tiến của FPT "đã hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng, từng bước khép kín chuỗi giá trị ngành bán dẫn tại Việt Nam".

"Chúng tôi đánh giá cao sự dấn thân của FPT trong việc chủ động thay đổi chiến lược, không chỉ để tối ưu lợi nhuận mà còn để phụng sự quốc gia", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh trong thời đại hiện nay, đóng gói kiểm thử, đặc biệt là đóng gói tiên tiến không còn là công đoạn đơn giản, mà đã trở thành công nghệ lõi để nâng cao hiệu suất chip khi các giới hạn vật lý ngày càng đến gần. Việc tham gia khâu đóng gói kiểm thử tiên tiến là lựa chọn "đi tắt, đón đầu".

Ông nhấn mạnh tinh thần Make in Vietnam trong giai đoạn mới "không chỉ là làm để dùng hay thay thế sản phẩm nước ngoài, mà là tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, đủ sức dẫn dắt cạnh tranh". Ông đề nghị FPT cần đóng vai trò doanh nghiệp đầu tàu, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam khác cùng tham gia chuỗi giá trị của ngành bán dẫn.

"Nhà máy không chỉ là cơ sở sản xuất, mà cần trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo, gắn kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục và nghiên cứu trong nước. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để đồng hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói.

Tại sự kiện, FPT ký kết hàng loạt thỏa thuận với các đối tác công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam và quốc tế, như hợp tác toàn diện với Viettel trong hoạt động xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ bán dẫn thông qua việc liên thông chuỗi giá trị ngành công nghệ bán dẫn: Đào tạo - Thiết kế - Chế tạo - Kiểm thử - Đóng gói - Thương mại, trọng tâm là cùng phát triển dòng chip SoC AI on Edge trên tiến trình 28-32 nm cho hệ sinh thái thiết bị camera, drone, thiết bị bay không người lái (UAV); các thiết bị thông minh.

FPT cũng ký kết với các đối tác quốc tế tên tuổi trong lĩnh vực chip bán dẫn như VSAP LAB - hợp tác từ giai đoạn nghiên cứu đến sản xuất hàng loạt nhằm tối ưu hóa năng lực đóng gói tiên tiến và kiểm thử, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu cho ngành bán dẫn, Restar - hợp tác đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các công nghệ đóng gói và kiểm thử bán dẫn, thương mại hóa các dòng chip do FPT đóng gói kiểm thử; Winpac - thúc đẩy hợp tác thương mại về chip bán dẫn, cân nhắc cùng đầu tư xây dựng nhà máy đóng gói kiểm thử của FPT tại Việt Nam.

FPT đồng thời công bố sẽ nghiên cứu và phát triển dòng vi mạch tích hợp hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại biên (SoC AI on edge), hướng tới làm chủ hoàn toàn hệ sinh thái thiết bị thông minh bao gồm camera, drone và thiết bị bay không người lái.

Trước khi mở nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến, tập đoàn FPT có kinh nghiệm hơn 10 năm đồng hành cùng ngành bán dẫn. Tập đoàn tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng chip như chip nguồn (Power IC), chip quản lý nguồn (PMIC), định hướng nghiên cứu phát triển các chip SOC AI-on-Edge. Đến nay, FPT đã hình thành hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử chip đến đào tạo nhân lực, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm bán dẫn quan trọng trong khu vực.

Lưu Quý