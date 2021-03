Foxconn chuyển sản xuất iPhone 12 sang Ấn Độ

Foxconn, đối tác sản xuất của Apple, sẽ bắt đầu lắp ráp iPhone 12 tại Ấn Độ, đánh dấu lần đầu tiên smartphone này được sản xuất ngoài Trung Quốc.

Cụ thể, loạt iPhone mới của Apple sẽ được sản xuất tại một nhà máy của Foxconn ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Nhà máy này hiện đảm nhận việc sản xuất các model cũ hơn.

Foxconn đang đa dạng hóa chuỗi sản xuất ngoài Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ước tính khoảng 7 đến 10% sản lượng của Trung Quốc sẽ được chuyển đến Ấn Độ. Trước đó, báo cáo từ Nikkei Asia cho biết Ấn Độ và Việt Nam là hai quốc gia điểm đến trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi sản xuất ngoài Trung Quốc của Apple.

Foxconn từ chối bình luận.

Apple hiện ký hợp đồng sản xuất toàn bộ iPhone cho ba công ty Đài Loan, gồm Foxconn, Pegatron và Wistron. Cả ba tạo ra khoảng 200 triệu iPhone mỗi năm, trong đó nhiều nhất là Foxconn với khoảng 60% số lượng.

Hiện tại, hầu hết quá trình sản xuất iPhone diễn ra ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Foxconn gần đây đang có xu hướng chuyển một số nhà máy lắp ráp thiết bị Apple ra khỏi Trung Quốc do thương chiến Mỹ - Trung và giá nhân công nơi đây đang tăng mạnh.

Trong khi đó, Ấn Độ và Việt Nam là điểm đến tiềm năng của Foxconn. Khi căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khuyến khích cho các công ty đa quốc gia muốn chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc. Các doanh nghiệp sản xuất smartphone lớn sẽ nhận trợ cấp hàng năm tương đương 4% đến 6% doanh số bán hàng trong 5 năm. Năm ngoái, Pegatron đã quyết định mở rộng sang Ấn Độ, trong khi Wistron cũng có kế hoạch tương tự.

Bắt đầu từ năm nay, Foxconn lần đầu tiên sản xuất iPad bên ngoài Trung Quốc và Việt Nam là điểm đến. Đây cũng là nơi đang sản xuất MacBook, AirPods và nhiều thiết bị Apple khác. Pegatron cũng đã sản xuất một số sản phẩm tại Việt Nam từ tháng 3/2020.

Theo một báo cáo trước đó với Nikkei Asia, Apple đã gửi kế hoạch mới về việc sản xuất iPhone 12 trong nửa đầu 2021. Dự kiến 75 triệu iPhone được sản xuất trong 6 tháng đầu năm, thấp hơn 20% so với kế hoạch ban đầu vào tháng 12/2020. Nguyên nhân chính là do Apple cắt giảm sản lượng của mẫu iPhone 12 mini. Dù điều chỉnh sản lượng, tổng số iPhone năm 2021 của Apple được sản xuất sẽ vẫn đạt 230 triệu máy, cao hơn so với năm 2020.

Như Phúc (theo Nikkei Asia)