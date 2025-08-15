Ford Việt Nam ra mắt xe điện Mustang Mach-E, giá 2,599 tỷ đồng

Hà NộiMẫu gầm cao thuần điện đầu tiên của Ford chào thị trường Việt Nam, bán một phiên bản AWD, phạm vi hoạt động 550 km.

Hãng xe Mỹ Ford ra mắt Mustang Mach-E tại sự kiện kỷ niệm 30 năm hãng có mặt tại Việt Nam. Chiếc crossover mẫu xe điện đầu tiên của Ford ở Việt Nam, nhập khẩu chính hãng từ Mỹ. Sau khi Explorer ngưng bán và chưa có kế hoạch nhập hàng trở lại, Mustang Mach-E là mẫu xe duy nhất nhập từ xứ cờ hoa.

Ford Mustang Mach-E ra mắt thị trường Việt Nam ngày 15/8. Ảnh: Lương Dũng

Ở thị trường Việt Nam, Mustang Mach-E bán một phiên bản Premium AWD giá 2,599 tỷ đồng. Giá đặc biệt 2,499 tỷ đồng cho 300 khách hàng đầu tiên. Mức giá của xe được tính theo thuế nhập khẩu 70% tính cho xe điện. Hiện Việt Nam và Mỹ đang thảo luận các khoản thuế nhập khẩu hàng hóa vào mỗi nước.

Xe trang bị hai môtơ điện đặt ở hai cầu, tổng công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe lắp gói pin lithium-ion 88 kWh cho phạm vi hoạt động 550 km theo thử nghiệm của hãng, tức tiêu thụ 16 kWh/100 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW. Sạc từ 10% lên 80% trong 36 phút. Sạc AC 11 kW với thời gian sạc 10% lên 80% trong 6 giờ.

Tân binh Mustang Mach-E là mẫu crossover mang phong cách coupe thể thao và là mẫu xe điện hiệu suất cao. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.713 x 1.881 x 1.627 mm và chiều dài cơ sở 2.984 mm. Với thông số này, kích thước của Mustang Mach-E tương đương với VinFast VF 8 tương ứng 4.750 x 1.900 x 1.660 mm và dài cơ sở 2.950 mm.

Thiết kế nội thất Mustang Mach-E nổi bật với màn hình giải trí 15,5 inch. Ảnh: Lương Dũng

Thiết kế Mustang Mach-E đậm chất thể thao với trụ C dốc, mặt ca-lăng kiểu tràn viền. Đèn pha LED kèm định vị ban ngày kiểu ba sọc tương tự bản chạy xăng gầm thấp. Giống Mustang, Mustang Mach-E cũng sử dụng hình con ngựa Mustang thay cho logo Ford. Cửa chớp lưới tản nhiệt chủ động. Vành 19 inch.

Nội thất mẫu xe Ford theo hướng đơn giản nhưng hiện đại. Các đường chỉ khâu tương phản trên ghế hay táp-lô nhấn mạnh đặc tính thể thao của dòng này. Các trang bị tiêu chuẩn của xe như màn hình cảm ứng giải trí 15,5 inch, đồng hồ tốc độ 10,2 inch, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây, 10 loa Bang & Olufen. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android không dây.

Tân binh xe điện của Ford trang bị nhiều công nghệ an toàn từ bị động cho đến chủ động. Hệ thống hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng như giảm thiểu va chạm trước, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tài xế mất tập trung, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360.

Kích thước của Mustang Mach-E ngang ngửa VinFast VF 8. Ảnh: Lương Dũng

Tương tự các hãng xe nước ngoài tại Việt Nam, Ford không phát triển hệ thống trạm sạc mà chỉ lắp tại các đại lý với số lượng hiện tại là 53 trạm. Hãng cũng sẽ hợp tác cùng các đơn vị cung cấp trạm sạc để nâng lên con số 275 điểm sạc. Khách hàng có thể sạc tại nhà với bộ sạc tặng kèm.

Với mức giá 2,6 tỷ, Mustang Mach-E vẫn sẽ chỉ là một chiếc "xe chơi" tại Việt Nam, dành cho khách hàng dư giả. Với Ford cũng như nhiều hãng xe Mỹ khác, chiến lược xe điện đang trở nên bất định vì những thay đổi trong chính sách từ khi ông Trump trở lại ghế Tổng thống. Bởi vậy, hãng cũng khó lòng đặt ra các mục tiêu doanh số cho loại xe không phát thải tại các thị trường nhỏ như Việt Nam.

Lương Dũng