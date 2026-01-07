Ford: 'Triệu hồi sản phẩm kỷ lục thực chất là một điều tốt'

MỹTheo quan điểm của Ford, 153 đợt triệu hồi mà hãng thực hiện trong 2025 không phản ánh sự cải thiện thực sự về chất lượng xe của họ.

Năm mới 2026 đã bắt đầu và các nhà sản xuất ôtô đang tự hào về kỷ lục doanh số đã thiết lập trong năm 2025. Ford cũng lập kỷ lục, nhưng không phải về doanh số, mà về triệu hồi: cả về số chiến dịch cũng như số lượng xe.

153 đợt triệu hồi của Ford ảnh hưởng đến gần 13 triệu xe trong một năm không chỉ là một kỷ lục, mà còn gần gấp đôi kỷ lục cũ là 77 đợt do General Motors thiết lập vào năm 2014. Con số này có thể tăng nhẹ, vì Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) chỉ công bố dữ liệu tính đến ngày 23/12 khi danh sách được công bố.

Ford cho biết làn sóng triệu hồi sản phẩm không phải do chất lượng xe đột nhiên giảm sút, mà do công ty đã quyết định không còn né tránh các vấn đề. Họ đã tăng gấp đôi đội ngũ an toàn, mở rộng thử nghiệm, tiến hành kiểm tra phần mềm và bắt đầu xác định và khắc phục lỗi nhanh hơn. Mục tiêu là phát hiện các lỗi trước khi dẫn đến kiện tụng, cháy nổ hoặc các video lan truyền trên mạng.

Mẫu Ford F-150 tại một trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng ở New York, Mỹ. Ảnh: IDeal Auto Body

Kumar Galhotra, Giám đốc điều hành của Ford, nói với Detroit News, rằng chất lượng ban đầu của hãng đã được cải thiện đáng kể trong năm nay, và nếu có điều gì đó không ổn với xe của họ, hãng sẽ hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề.

Có một thuật ngữ được nhắc đến khi nói về các đợt triệu hồi của Ford: mã Gremlin. Thuật ngữ này mô tả các lỗi, sự cố khó giải thích hoặc trục trặc bí ẩn trong hệ thống điện tử hay phần mềm của xe. Lỗi này thường gây khó khăn cho các kỹ thuật viên khi chẩn đoán vì không xác định rõ nguyên nhân cụ thể.



Phần mềm đóng vai trò rất quan trọng ở đây. Khoảng 40 trong số các đợt triệu hồi thực chất là các bản cập nhật được phát hành lại sau khi Ford nhận ra rằng họ không có cách nào chắc chắn để xác nhận rằng các bản vá lỗi trước đó đã được cài đặt đúng cách. Vì vậy, họ triệu hồi lại các bản vá lỗi đó.

Có một số dấu hiệu cho thấy quá trình cải thiện này đang phát huy hiệu quả. Ford cho biết chi phí bảo hành đang giảm, điều thường chỉ xảy ra khi xe ít bị hỏng hơn. Theo Galhotra thì điều đó liên quan trực tiếp đến việc cải thiện chất lượng ban đầu của những chiếc xe bán ra, giảm chi phí sửa chữa cho những xe đã đến tay khách hàng.

Các giám đốc điều hành của Ford khẳng định chất lượng ban đầu của những chiếc xe sản xuất năm 2025 nằm trong số những sản phẩm tốt nhất của thương hiệu. Consumer Reports đã đưa Ford lên nửa trên của bảng xếp hạng độ tin cậy lần đầu tiên sau nhiều năm. J.D. Power cũng cho thấy sự cải thiện, dù Ford vẫn xếp dưới mức trung bình nói chung.

Điều đó không có nghĩa là khách hàng và các đại lý đều hài lòng. Các trạm dịch vụ của các đại lý đang chật kín vì công việc triệu hồi sản phẩm, và Ford không trả tiền tốt như khách hàng thực sự, một đại lý cho biết. Và đôi khi, xe mới thậm chí không thể giao vì cần được sửa chữa trước.

Vì vậy, Ford đang ở trong một tình thế khó xử khi được cho là đang làm điều đúng đắn một cách công khai, thay vì âm thầm không làm gì.

Chí Nguyên