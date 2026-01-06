Ford triệu hồi xe kỷ lục trong 2025

MỹNăm 2025, Ford trở lại đứng đầu bảng xếp hạng không đáng tự hào khi thực hiện 153 chiến dịch triệu hồi, với gần 13 triệu xe bị lỗi.

Năm 2025, tập đoàn Ford triệu hồi nhiều xe hơn 9 thương hiệu tiếp theo cộng lại. Con số này không chỉ lớn mà còn vượt những kỷ lục trước đây khiến hãng tiếp tục dẫn đầu toàn ngành tại Mỹ.

Tổng số 153 đợt triệu hồi tính cả Ford và thương hiệu con Lincoln và ảnh hưởng đến 12.926.436 xe trên toàn nước Mỹ. Trong khi đó, tổng số xe triệu hồi của 9 nhà sản xuất ôtô tiếp theo cộng lại là 12.902.842 xe.

Dưới đây là top 10 thương hiệu/tập đoàn với số đợt triệu hồi xe tại Mỹ trong 2025:

Thương hiệu/Tập đoàn 2025 2024 Ford 153 66 FCA/Stellantis 53 67 General Motors 27 33 Volkswagen 25 18 Honda/Acura 21 18 Hyundai/Genesis 21 25 BMW 21 36 Mercedes 21 28 Toyota/Lexus 15 16 Kia 13 20

Tính trung bình trong suốt năm 2025, cứ 2,5 ngày, Ford lại có một đợt triệu hồi. Mỗi ngày trong năm, trung bình có 35.414 xe Ford được thêm vào danh sách triệu hồi.

Toyota đứng thứ hai về tổng số xe bị lỗi, dù chỉ có 15 đợt triệu hồi, nhưng ảnh hưởng đến tới 3.223.256 xe. Tập đoàn Stellantis đứng thứ ba với 53 đợt, ảnh hưởng đến 2.776.952 xe.

Ford F-150 2024 nằm trong danh sách của đợt triệu hồi tháng 5/2025. Ảnh: Car and Driver

Top 5 được hoàn thiện bởi Honda và Acura (21 đợt, 1.560.813 xe) và Hyundai và Genesis (21 đợt, 1.078.212 xe). Nếu gộp Hyundai và Kia, tổng số đợt triệu hồi lên tới 34 đợt và hơn 2,6 triệu xe, đẩy liên minh này lên vị trí thứ 4.

Xét về các đợt triệu hồi riêng lẻ, Ford chiếm ba vị trí đầu bảng. Hai chiến dịch riêng biệt, mỗi chiến dịch ảnh hưởng đến khoảng 1,45 triệu xe, đều nhắm vào các vấn đề liên quan đến camera lùi. Một đợt khác của Ford, bao gồm gần 1,08 triệu xe, được giải quyết bằng bản cập nhật qua mạng. Chiến dịch lớn nhất của Toyota, ảnh hưởng đến 1,02 triệu xe, cũng tập trung vào lỗi camera chiếu hậu.

Dưới đây là top 10 thương hiệu/tập đoàn với số xe triệu hồi tại Mỹ trong 2025:

Thương hiệu/Tập đoàn Số xe triệu hồi Ford 12.926.436 Toyota/Lexus 3.223.256 FCA/Stellantis 2.776.952 Honda/Acura 1.560.813 Hyundai/Genesis 1.078.212 General Motors 998.260 Kia 982.346 Nissan/Infiniti 874.265 Tesla 745.075 Volkswagen 663.663

Dữ liệu trên được thu thập đến ngày 31/12/2025, và có sự chậm trễ trong việc công bố số liệu từ Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA). Và khi bảng xếp hạng được Carscoops công bố cùng ngày, dữ liệu từ 12 ngày cuối năm 2025 chưa được đăng tải, vì vậy tổng số liệu có thể tăng lên sau khi các dữ liệu mới được bổ sung.

Tuy nhiên, con số của Ford được cho là khó có thể có tập đoàn hay thương hiệu nào vượt qua trong 12 ngày còn thiếu.

Hai chiến dịch riêng biệt của Ford, mỗi chiến dịch ảnh hưởng đến khoảng 1,45 triệu xe, liên quan đến camera lùi. Ảnh: Ford

Phương pháp khắc phục lỗi thu hồi sản phẩm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với một thương hiệu như Ford, vốn đã tập trung mạnh vào nền tảng xe kết nối và cập nhật từ xa cho tất cả các dòng xe, từ F-150 đến Mustang và Bronco.

Trong 2024, "vua triệu hồi" là Tesla khi có số xe phải sửa lỗi nhiều nhất, với 5.135.697 xe, còn tập đoàn Stellantis có nhiều đợt triệu hồi nhất, với 67 đợt, trong khi Ford là 63 đợt với 4.382.623 xe.

Mỹ Anh