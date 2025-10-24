Ford triệu hồi gần 1,5 triệu xe, hơn doanh số cả năm của hãng khác

MỹNhà vô địch triệu hồi miệt mài gọi xe lỗi về sửa chữa, với số xe lần này gần 1,45 triệu chiếc, nhiều hơn doanh số của Honda một năm.

Số lượng 1.448.655 xe Ford tại Mỹ bị triệu hồi do camera chiếu hậu có thể ngừng hoạt động. Chiến dịch áp dụng cho một loạt mẫu xe mang logo Ford và Lincoln, được sản xuất trong thời gian 2014-2020.

Số xe mà Ford triệu hồi đợt này lớn hơn doanh số của Honda và thương hiệu con là Acura tại Mỹ trong năm 2024, lần lượt là 1.291.490 và 132.367 xe, với tổng doanh số 1.423.857 xe. Con số này thậm chí còn vượt qua tất cả Mazda MX-5 bán ra trên toàn cầu kể từ năm 1989, với hơn 1,2 triệu xe.

Các mẫu Ford trong diện triệu hồi gồm Fiesta, C-Max, Taurus, Flex, Fusion, Explorer, Mustang và Escape, trong khi về phía Lincoln là MKZ và MKT.

Ford Explorer 2023 nằm trong diện triệu hồi. Ảnh: Otogo

Vấn đề chính xác dẫn đến việc triệu hồi là đường truyền hình ảnh bị lỗi có thể khiến video trên màn hình điều khiển bị méo, gián đoạn hoặc chỉ đơn giản là trống trơn khi tài xế đang cố gắng tránh va vào thùng rác tái chế, xe SUV của hàng xóm và góc cửa nhà để xe.

Việc triệu hồi xe do camera lùi đã trở thành một phần không thể thiếu trong bối cảnh ôtô những năm 2020, và nhiều hơn cả lỗi do hệ thống thông tin giải trí.

Điều đó có nghĩa việc sửa lỗi không đơn giản. Mỗi chiếc trong số gần 1,5 triệu xe sẽ cần phải đến đại lý địa phương để kiểm tra camera và rất có thể sẽ được thay thế.

Ford cho biết camera mới được lắp đặt thay thế được chế tạo theo "quy trình cập nhật với khả năng kiểm soát chất lượng cao hơn".

Chỉ tính riêng năm nay, Ford đã ban hành 126 lệnh triệu hồi, từ nguy cơ cháy nổ đến hệ thống lái. Hãng Mỹ vốn là nhà vô địch về triệu hồi xe vào 2023 và á quân năm 2024. Tính đến tháng 7 vừa qua, Ford đã phá vỡ kỷ lục của chính mình về số lần triệu hồi nhiều nhất trong một năm, và đến đợt mới nhất này là 126 lần. Cả năm 2024, hãng chỉ có 63 đợt triệu hồi.

Mỹ Anh (theo Carscoops)