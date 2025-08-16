Ford Territory 2025 ra mắt, giá từ 762 triệu đồng

Bản nâng cấp giữa chu kỳ của Territory thay đổi nhẹ thiết kế, động cơ giữ nguyên loại 1.5 tăng áp, giá cao nhất 896 triệu đồng.

Ngày 15/8, Ford Territory 2025 ra mắt tại sự kiện kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam của Ford. Xe vẫn lắp ráp trong nước, bán ra 3 phiên bản là Trend, Titanium, Titanium X, riêng bản Sport lược bỏ.

Giá của Ford Territory mới như sau:

Phiên bản Giá mới Tăng/giảm Trend 762 +3 Titanium 840 -9 Titanium X 896 +7

Đơn vị: triệu đồng, riêng màu xanh khói cộng thêm 8 triệu

Điểm thay đổi lớn nhất của Ford Territory bản nâng cấp giữa chu kỳ là ngoại thất. Xe loại bỏ thiết lập đèn pha và đèn định vị phân tầng trước đó, thay bằng kiểu nối liền lưới tản nhiệt. Mặt ca-lăng cũng sở hữu diện mạo mới với các họa tiết crôm nằm ngang. Đuôi xe giữ nguyên kiểu cũ.

Kích thước tổng thể của Territory mới không đổi. Xe có tạo hình la-zăng mới, kích thước 18-19 inch tùy bản. Nội thất giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết. Buồng lái bản cao nhất mang phong cách hiện đại với hai màn hình kép 12,3 inch kỹ thuật số nối liền. Bản tiêu chuẩn và Titanium vẫn dùng màn hình 7 inch sau vô-lăng.

Ở bản cao cấp nhất Titanium X, hãng bổ sung tính năng gương chiếu hậu (ở cabin) dạng kỹ thuật số. Ghế hai tông màu đen, cam. Lần đầu tiên Ford Territory có ứng dụng riêng kết nối điện thoại và xe, cho phép người dùng đóng/mở cửa, lên lịch bật/tắt động cơ, khởi động điều hòa hay xem lịch sử bảo dưỡng.

Ford Territory 2025 giữ nguyên hệ dẫn động cầu trước và hộp số ly hợp kép 7 cấp như thế hệ tiền nhiệm. Xe trang bị động cơ 1.5 EcoBoost, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 248 Nm ở dải vòng tua máy 1.500-3.500 vòng/phút. Đi cùng là 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Mountain.

Hệ thống an toàn chủ động có trên bản cao cấp nhất. Những tính năng như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát giữ làn, camera 360 độ.

Territory cạnh tranh ở phân khúc CUV cỡ C, nơi có các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson... Sau 7 tháng đầu 2025, mẫu xe Ford bán 6.555 xe, xếp thứ hai phân khúc sau CX-5 (8.970 xe).

Thành Nhạn