Ford tăng trưởng gần 20% tại thị trường Việt Nam 2025

Hãng xe Mỹ bàn giao tổng 50.450 xe, tăng 19,6% so với 42.175 xe của năm 2024, trong đó Ranger, Everest, Territory đóng góp nhiều nhất.

Kết thúc năm 2025, doanh số của Ford tổng cộng 50.450 xe (bao gồm xe con và xe thương mại), tăng trưởng 19,6% so với 42.175 xe của năm 2025, theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam). So xếp hạng các hãng xe tại thị trường Việt Nam, Ford giữ hạng 4, đứng sau VinFast (175.099 xe), Toyota (71.954 xe) và Hyundai (53.229 xe).

Sự thành công của Ford là nhờ vào doanh số của ba mẫu xe top đầu của hãng. Trong đó, Ranger là "vua bán tải". Everest thống trị doanh số xe gầm cao cỡ D. Territory chỉ xếp sau Mazda CX-5 ở phân khúc gầm cao cỡ C. Ngoài 3 ba mẫu này, Ford còn kinh doanh Transit (xe thương mại), Explorer (đã dừng bán từ tháng 7) và xe điện Mustang Mach-E.

Ranger là xe bán nhiều nhất của Ford tại Việt Nam trong năm 2025 với doanh số 18.692 xe, tăng trưởng 6,8% so với 17.508 xe của năm 2024. Vị trí thứ hai thuộc về Everest, mẫu gầm cao cỡ D bàn giao tổng cộng 13.056 xe, tăng 20,4% so với năm trước. Territory xếp thứ ba với 12.786 xe bán ra, đây cũng là mẫu xe tăng trưởng mạnh mẽ nhất với 57,4% so với 2024.

Đồ họa: Việt Chung

Ở nửa sau, xe thương mại Transit bán được 5.761 xe, tăng 14,9% so với 5.012 xe của năm 2024. Explorer chỉ bàn giao 133 xe trong nửa đầu năm 2025 vì đến tháng 7 đã dừng bán. Mẫu xe điện thể thao Mustang Mach-E bán được 22 xe kể từ khi ra mắt vào tháng 8.

Lương Dũng