Ford sắp khai tử Escape, dọn chỗ cho xe điện mới

Hãng Mỹ sẽ ngừng sản xuất mẫu Escape cũng như sản phẩm thuộc thương hiệu con là Lincoln Corsaire vào cuối năm nay.

Sáng 11/8, Ford công bố sẽ sản xuất một mẫu xe bán tải điện cỡ trung mới, dự kiến ra mắt vào năm 2027 với giá khoảng 30.000 USD. Đây là tin tuyệt vời cho những người mua muốn sở hữu một chiếc bán tải điện giá cả phải chăng, nhưng lại là tin không vui cho Ford Escape và Lincoln Corsair.

Mẫu bán tải điện mới của Ford là một phần trong khoản đầu tư 5 tỷ USD, một phần sẽ được dùng để tái cơ cấu cơ sở sản xuất của hãng tại Louisville, Kentucky, nơi Escape và Corsair đang được sản xuất. Nhà máy tại Louisville sẽ là nơi đặt hệ thống sản xuất xe điện toàn cầu (Universal EV Production System) mới của Ford, giúp đơn giản hóa việc lắp ráp các xe được chế tạo dựa trên kiến trúc xe điện mới.

"Việc sản xuất Escape và Corsair sẽ dừng lại vào cuối năm nay khi chúng tôi bắt đầu tái cơ cấu nhà máy", một đại diện của Ford cho biết.

Ford Escape 2025 tại Mỹ, với mức giá đề xuất 31.010-39.005 USD. Ảnh: Ford

Tuy nhiên, những khách hàng muốn sở hữu Escape hoặc Corsair vẫn còn thời gian. "Chúng tôi có đủ hàng tồn kho để bán Escape và Corsair đến năm 2026", theo người đại diện, vì vậy lượng hàng tồn kho của đại lý vẫn ở mức tương đối trong tương lai gần.

Đây là một bước ngoặt đáng kể, khi Escape là mẫu SUV bán chạy thứ hai của Ford năm 2024 (chỉ sau Explorer), và Corsair là mẫu xe rẻ nhất thuộc thương hiệu xe sang Lincoln.

Việc ngừng sản xuất Escape sắp tới sẽ đánh dấu sự kết thúc của mẫu xe hybrid cắm sạc duy nhất của Ford. Nhưng vẫn còn Bronco Sport được xây dựng trên cùng một nền tảng, vì vậy rất có thể đây sẽ là một mẫu PHEV thay thế. Một khả năng khác, trước khi lượng hàng tồn kho dần cạn, Ford có thể khởi động lại việc sản xuất Escape và Corsair tại các cơ sở khác. Escape trước đây được sản xuất tại Ohio và Missouri trước khi chuyển đến Kentucky.

Ford gần đây đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Ranchero, nhưng hãng vẫn chưa xác nhận tên gọi của chiếc bán tải điện cỡ trung mới. Xe dự kiến ra mắt vào năm 2027 với pin lithium-ion phosphate hình lăng trụ. Thương hiệu nói rằng loại pin mới sẽ tiết kiệm không gian, trọng lượng và chi phí, đồng thời không sử dụng coban hay niken trong cấu tạo.

Một kiến trúc mới với chiều dài dây điện ngắn hơn khoảng 1.200 m được cho là sẽ giảm 20% các thành phần, 25% ốc vít và 40% số trạm làm việc so với một chiếc xe truyền thống tương đương. Ford hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ cho phép sản xuất xe nhanh hơn tới 40% so với các loại xe đang được sản xuất tại nhà máy Louisville.

Nếu chiếc bán tải 4 cửa này thực hiện được lời hứa về khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong vòng 4 giây, không gian hành khách rộng hơn Toyota RAV4 và giá khởi điểm khoảng 30.000 USD, thì hãng sẽ cần phải sản xuất sản phẩm này rất nhanh để đáp ứng nhu cầu.

Mỹ Anh (theo Autoblog)