Ford Ranger 2022: động cơ mới, thêm phiên bản, giá tăng nhẹ

Mẫu bán tải thế hệ mới lộ giá từ 659 triệu đồng, bán ra 6 phiên bản, giao đến tay khách hàng cuối tháng 9.

Ngày 12/8, Ford Việt Nam công bố giá của Ranger 2022. Mẫu bán tải thế hệ mới sẽ giao tới tay khách hàng vào cuối tháng 9. Hiện các đại lý đã mở đặt cọc của khách.

Ranger vốn là vua ở phân khúc bán tải của thị trường Việt, và những thay đổi ở thế hệ mới có thể sẽ khiến khoảng cách với các đối thủ càng nới rộng. Khi Everest thế hệ mới chào sân với những nâng cấp đáng chú ý, khách hàng đã kỳ vọng về một Ranger mới cũng lột xác tương tự.

Ranger thế hệ mới công bố giá bán tại thị trường Việt Nam ngày 12/8. Ảnh: Ford

Đầu tiên là những thay đổi trong thiết kế và khung gầm. Để dễ hình dung, Ranger chính là một chiếc Everest cắt đuôi để tạo thành dáng bán tải. Những chi tiết khác như tạo hình đèn chữ C, lưới tản nhiệt vẫn như cũ. Nội thất cũng tương tự Everest với điểm nhấn là màn hình trung tâm dài như một chiếc máy tính bảng, thứ vốn bắt đầu trên xe Volvo, Tesla và ngày càng phổ biến trong ngành bốn bánh.

Về khung gầm, xe kéo dài trục cơ sở thêm 50 mm, khoảng cách giữa hai bánh xe cùng trục cũng tăng thêm 50 mm. Về cơ bản, cách làm này giúp nội thất tăng không gian, người ngồi hứa hẹn sẽ thoải mái hơn.

Phần khoang động cơ cũng được mở rộng, từ đó cũng giúp tăng cường lưu thông không khí qua hệ thống tản nhiệt, tăng hiệu quả làm mát, nhất là ở những điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Trước đây, Ranger vốn là sản phẩm có gần 10 lựa chọn phiên bản, nhưng vài năm gần đây chỉ còn 5 phiên bản. Ở thế hệ mới, Ford Việt Nam cung cấp thêm một phiên bản là XLS 4x4 AT. Mức giá cụ thể các bản như sau:

Ranger thế hệ mới Giá cũ Giá mới Mức tăng XL 2.0 4x4 MT 628 659 31 XLS 2.0 4x2 MT 642 665 23 XLS 2.0 4x2 AT 662 688 26 XLS 2.0 4x4 AT Không có 756 - XLT 2.0 4x4 AT 811 830 19 Wildtrak 2.0 4x4 AT 937 965 28

Như vậy mức giá tăng khoảng 20-30 triệu tuỳ phiên bản. Khoảng cách hơn 140 triệu giữa bản XLS 4x2 AT và XLT 4x4 AT được khoả lấp bởi bản XLS 4x4 AT giá 756 triệu. Nếu trước đây, dưới 800 triệu, khách không thể mua được xe số tự động 2 cầu, thì giờ đây đã có.

Nhìn cách chia sản phẩm của Ranger có thể thấy, khách hàng mua xe thuần để vận tải kinh doanh chỉ cần bỏ chưa tới 700 triệu. Khách mua cá nhân kết hợp vận tải có thể lựa chọn khoảng 750-850 triệu. Cuối cùng, một chiếc bán tải có đầy đủ mọi thứ sẽ có giá gần 1 tỷ, bản Wildtrak.

Để phục vụ mục đích và tầm tiền này, tất cả các bản XL, XLS và XLT đều sử dụng động cơ diesel 2.0 turbo đơn, công suất 168 mã lực, mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Chỉ bản Wildtrak trang bị động cơ diesel 2.0 turbo kép công suất 207 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Ranger Wildtrak lắp màn hình giải trí 12 inch đặt dọc. Ảnh: Ford

Về trang bị nội thất, bản Wildtrak có màn hình giải trí cỡ lớn 12 inch, các bản còn lại dùng bản 10 inch. Hỗ trợ kết nối bằng công nghệ SYNC 4 mới nhất của Ford. Xe có camera 360 và không gian chứa đồ thông minh, sạc không dây.

Tiện ích chở hàng cũng được chú ý với thùng xe mở rộng thêm 50 mm và trang bị hệ thống quản lý hàng hoá mới. Lót thùng làm bằng nhựa đúc chống xước hàng hoá và bảo vệ đầu gối của khách hàng.

Về công nghệ hỗ trợ vận hành và an toàn, xe có hệ thống kiểm soát địa hình với 6 lựa chọn chế độ lái gồm Bình thường, Tiết kiệm, Kéo và Tải nặng, Trơn trượt, Bùn đất và Cát sỏi. Xe cũng có khả năng gài cầu điện tử.

Công nghệ an toàn có kiểm soát hành trình thích ứng, duy trì làn đường, phanh sau va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp, camera 360...

Với những nâng cấp này cùng nguồn gốc lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Hải Dương, Ranger có thể giải quyết bài toán nguồn cung tốt hơn các đối thủ nhập khẩu, nếu chủ động được lượng kinh kiện. Cuộc đua trong phân khúc bán tải, có thể tiếp tục là một cuộc đua buồn tẻ.

Minh Vũ